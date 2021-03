Come è andata Luna Rossa: regata 3 e 4 stanotte, il risultato

Ancora una nottata di regata per la Coppa America tra Luna Rossa e il team New Zealand: il risultato con tutti i dettagli

Continua con entusiasmo la 36esima edizione della finale di Coppa America tra Luna Rossa e New Zealand. Il risultato dopo la 3 e 4 regata è quello di pareggio (2-2). Dopo la prima regata dominata da Luna Rossa, è arrivata la sconfitta per quanto riguarda la seconda di questa notte. In perfetta parità e si deciderà così chi vincerà sette regate. I rimpianti iniziano comunque ad essere tanti dopo già 4 regate, ma finora l’entusiasmo è stato tanto dopo due vittorie e se la giocheranno fino alla fine contro i campioni neozelandesi.

Come è andata Luna Rossa, tutte le curiosità

Dopo aver rinviato la regata quando le barche si trovavano alla partenza, Luna Rossa scende in acqua con voglia coprendo tutte le manovre della barca neozelandese. Il sorpasso non può avvenire e così non concede nulla a New Zealand portando a casa una vittoria importante con Luna Rossa che è stata brava a guadagnare in 5 lati su 6 del percorso: il vantaggio finale è di 37 secondi di vantaggio su Te Rehutai. La quarta regata inizia simile a quella precedente con la barca italiana che si trova a destra, molto vicino a quella degli avversari. Così è costretta a virare subito dando più spazio a quella di Peter Burling. Successivamente prova a recuperare e ci sarebbe anche modo per passare in vantaggio, ma non ci riesce. I Kiwi difendono alla grande la posizione e così il risultato è quello di 2-2. Nella giornata di sabato altre due regate con le stesse condizioni di queste due.