Luna Rossa, chi è il timoniere palermitano Francesco Bruni: la sua storia

Francesco Bruni è il timoniere che ha recentemente portato a casa la vittoria di Luna Rossa su Ineos. Scopriamo chi è e cosa fa l’uomo.

Il timoniere Francesco Bruni viene dalla Sicilia, ed ha recentemente ottenuto il doppio successo in Prada Cup, regalando a Luna Rossa la vittoria. Si è parlato a lungo dell’uomo, carico di grinta e talento più che mai. Il velista è stato in grado di portare a casa un’emozionante e schiacciante primo posto durante la regata, distinguendosi dagli altri per la sua bravura. Scopriamo insieme dunque tutto ciò che c’è da sapere sul timoniere e sulla sua vita.

Leggi anche->James Spithill, chi è il timoniere australiano di Luna Rossa: vita, carriera, curiosità

Bruni è nato a Palermo l’11 Aprile del 1973, sotto il segno dell’Ariete. L’uomo compirà dunque quest’anno 48 anni. Francesco ha mostrato sin da subito una spiccata passione per la vela, che ha condiviso con i fratelli Gabriele e Marco, anche loro velisti. Lui e Gabriele hanno addirittura fatto coppia alle Olimpiadi di Sydney durante le regate di 49er nel 2000.

Leggi anche->Come è andata Luna Rossa: regata 3 e 4 stanotte, il risultato

Durante i suoi 30 anni di carriera sportiva, Bruni ha collezionato uno strepitoso successo dietro l’altro. L’uomo ha vinto nel corso della sua vita ben 7 titoli Mondiali. A questi si sono aggiunti anche 5 Europei e 15 Nazionali. Il velista si è distinto in numerose e varie classi, come ad esempio il Laser, l’altura, il 49er e la Star. Nel 2011 l’uomo ha ottenuto l’ambito primo posto al mondiale ISAF di Match Race. Ma non è finita qui. Il timoniere infatti ha preso parte a ben tre Olimpiadi ed attualmente è vicecampione mondiale per quel che riguarda la classe Moth. Quella di quest’anno è per lui la quinta America’s Cup, e le ultime quattro sono state a bordo della magnifica Luna Rossa.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Francesco Bruni: la quarta vittoria di Luna Rossa

Francesco Bruni, insieme all’equipaggio del Team Prada Pirelli, ha portato a casa la quarta vittoria di Luna Rossa durante la finale di Prada Cup. L’uomo, nonostante un errore iniziale, ha prevalso su Ineos UK, aggiudicandosi un altro strabiliante successo. “Siamo felici per la squadra e per l’Italia, sentiamo il tifo degli italiani.” ha dichiarato l’uomo ad Eurosport in seguito alla vittoriosa regata. “Dobbiamo mantenere la concentrazione al massimo. Dobbiamo concentrarci e continuare a migliorarci”.