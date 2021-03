Luca Argentero, perché è finito male il matrimonio con Myriam Catania

Myriam Catania parla della sua rottura con Luca Argentero, del perchè le cose siano finite tra loro e qual è il rapporto oggi tra i due.

Erano stati eletti dal pubblico come “una delle coppie più belle dello spettacolo”. Luca Argentero e Myriam Catania, mentre sfilavano sui tappeti rossi delle première cinematografiche, parevano i Brad Pitt e Angelina Jolie dell’Italia. Belli, pieni di talento, affiatati. Proprio come è successo alla controparte americana, però, questo non deve essere bastato: e il motivo della loro rottura, che ha tanto sorpreso i fan, è rimasto a lungo un mistero.

Quando l’amore finisce

Nel 2016, le strade tra i due attori si sono separate. “Di sicuro non è un amico, ma ci vogliamo un gran bene. Siamo stati felici per molti anni ed è stata dura chiudere la nostra storia” ha raccontato Myriam Catania. “Ci sentiamo raramente, ma sappiamo che ci saremo sempre l’uno per l’altra”. A quanto dicono certe voci, però, al momento del divorzio nessuno dei due era particolarmente incline a complimentare così tanto l’altro.

Leggi anche -> Luca Argentero, parla Cristina Marino: “Ecco la verità sul nostro rapporto”

Tutto qui, quindi? A quanto pare, sì. “Lui è davvero una persona stupenda, ha capito, mi ha accettata per come sono, mi ha dato affetto, consigli e non mi ha mai trasmesso rabbia o sentimenti negativi. Lo vorrò sempre nella mia vita” ha detto ancora la Catania, “ma arriva un momento in cui si diventa altro e per non rovinare il bello che c’è stato bisogna confrontarsi e andare avanti”.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Dopo due anni dal divorzio, Myriam Catania ha improvvisamente ritrovato l’amore: un colpo di fulmine durante una serata per locali ad Ibiza. Fuori a divertirsi, l’attrice ha conosciuto per caso il produttore francese Quentin. I due hanno anche avuto un figlio, Jaques. “Uscivamo entrambi da relazioni molto importanti e avevamo bisogno di vita, di leggerezza” ha spiegato la donna, “in lui ho trovato un uomo che sa ascoltarmi. E poi è vitale, proprio come me”. Anche Luca Argentero ha iniziato una nuova relazione con la giovane Cristina Marino.