ItalBasket, Sacchetti come Ct commissariato: tornerà Messina

Ancora un cambio per quanto riguarda la guida tecnica dell’ItalBasket con Sacchetti che resterà Ct commissariato, poi tornerà Ettore Messina

L’ItalBasket ha preso una decisione per quanto riguarda una guida tecnica. Il Ct sarà commissariato Meo Sacchetti senza però i suoi assistenti più fidati: il suo rapporto con la Federazione non è più al top con il presidente Gianni Petrucci che ha già preso una decisione per il futuro: tornerà quasi sicuramente Ettore Messina. L’Italbasket, inoltre, ha collezionato due sconfitte nella bolla di Perm, gare valide per le qualificazioni all’Europeo 2022 con l’Italia già ammessa di diritto visto che si giocherà a Milano.

ItalBasket, Ettore Messina tornerà in futuro

Il suo esonero è stato ad un passo, ma come svelato dall’edizione de “La Gazzetta dello Sport” il presidente Petrucci ha optato per il piano-B con l’addio dei due assistenti fidati, Massimo Maffezzoli e Paolo Conti. Al suo fianco ci saranno, infine, Piero Bucchi, Paolo Galbiati e Riccardo Fois: quest’ultimo è un collaboratore da anni con lo staff. Ettore Messina potrebbe così tornare dopo il Pre-olimpico visto che è considerato da Petrucci il miglior allenatore italiano. Per il dopo Sacchetti l’indiziato numero uno è proprio il tecnico siciliano per sostituirlo. Se dovesse dire di no, pronta la carta Walter De Raffaele, che ha collezionato due scudetti alla guida di Venezia, oltre a tanti trofei collezionati.