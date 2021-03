L’ex marito di Ilenia Fabbri scrive alla figlia: “Ho sbagliato, dovrò pagare”

Claudio Nanni, ex marito di Ilenia Fabbri, sembra essersi pentito per la morte della donna e ha scritto una lettera alla figlia

Claudio Nanni, 54 anni, è l’ex marito di Ilenia Fabbri, la donna vittima nell’omicidio di Faenza, in provincia di Ravenna. Ilenia è stata uccisa il 6 marzo 2021 in casa sua, è stata trovata con la gola aperta da un coltello da cucina. L’uomo è stato accusato di essere il mandante dell’assassinio della Fabbri e, per questo, è stato incarcerato. Recentemente, ha scritto una lettera da dietro le sbarre alla figlia Arianna, di 21 anni, e la ragazza ha deciso di incontrarlo. Prima di vedere il padre, Arianna si è messa in contatto con l’avvocato Veronica Valeriani, per poter richiedere il colloquio. Ma cosa ha spinto la ragazza a voler vedere il padre? Sembra che nella lettera mandatale, Claudio Nanni abbia confessato di aver commesso un grave errore e che, per questo, deve scontare una pena.

La figlia di Ilenia Fabbri pronta a perdonare il padre?

Il contenuto della lettera è stato reso noto oggi dalla stampa locale, ma era stata mandata lo scorso venerdì: prima degli interrogatori di garanzia, effettuati questo lunedì. L’ex marito di Ilenia Fabbri scrive: “Arianna, come ti avranno detto i miei avvocati, le cose sono andate diversamente da come dovevano andare. In ogni caso ho commesso un errore e dovrò pagare. Il non poterti più vedere o per anni o x sempre, per quanto ti AMO, in questo momento non mi dà la forza di vivere più. In più dovresti provare odio nei miei confronti e questo mi butta ancora più giù. Per questo provo vergogna nel parlare e farmi vedere da tutti, ma soprattutto da te. Non ci sono parole per chiederti scusa e penso che la cosa migliore sia scomparire. LA ZIA CRISTI e lo ZIO DINO ti seguiranno x ogni cosa. Nonostante tutto il MIO AMORE X TE È GRANDE“. La figlia sembra voler credere che il padre sia innocente, e ha cercato di difenderlo anche in una recentissima intervista. Arianna punta il dito verso Pierluigi Barbieri, l’uomo reo confesso assoldato per uccidere Ilenia Fabbri.

