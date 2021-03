Come sta Gianni Morandi dopo le gravi ustioni subite: ultime novità

Gianni Morandi ha sempre avuto una passione per il giardinaggio, ma ieri qualcosa è andato storto mentre stava bruciando delle sterpaglie

Gianni Morandi, 76 anni, ha spesso condiviso sui social la sua passione per il giardinaggio e altre attività all’aperto. Ieri tuttavia, dopo aver pubblicato una foto in cui scherzava sull’aver finalmente trovato dei guanti della sua misura, il cantante è stato vittima di un brutto incidente. Infatti, Gianni Morandi si era messo a bruciare delle sterpaglie nel terreno della sua casa vicino Bologna, a Monghidoro. L’uomo però è ha perso l’equilibrio, non si sa ancora bene come, ed è caduto nel fuoco. Questo gli ha procurato delle ustioni a mani e gambe: il cantante è stato subito portato d’urgenza al centro grandi ustioni di Cesena.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Come è andata Luna Rossa: regata 3 e 4 stanotte, il risultato

Come sta Gianni Morandi?

La famiglia si è subito accorta di quanto stesse accadendo ed è intervenuta in modo tempestivo. I soccorsi sono arrivati subito a Monghidoro e lo hanno portato d’urgenza in pronto soccorso all’Ospedale Maggiore di Bologna. Lì Gianni Morandi ha avuto le prime cure e, in serata, è stato trasferito al centro grandi ustionati di Cesena. Al centro continueranno le cure per le ustioni subite dal cantante bolognese. Nonostante tutto, sembra che Gianni Morandi stia abbastanza bene e, tolta la paura iniziale, il cantante sembra aver già ritrovato il suo immancabile sorriso. Apparentemente Morandi ha già iniziato a ridere e scherzare con i medici del reparto. I fan del cantante bolognese si sono subito preoccupati per la salute del loro beniamino, e hanno iniziato a riempirgli le pagine social di messaggi d’affetto. Tra i tantissimi post, c’è chi scrive: “Gianni mi sono spaventata: ho letto ora la notizia del tuo ricovero. Ma cosa hai combinato ? Spero solo che le ustioni siano limitate e che tu torni al più presto a casa. Un abbraccio forte forte a te ma anche ad Anna che immagino si sia spaventata non poco. Buonanotte Capitano“.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Netflix cambia tutto, non potete più condividere il vostro account

Da questi messaggi trasuda non solo un grande affetto nei confronti di Gianni Morandi, ma anche il bel rapporto che il cantante ha instaurato con i suoi fan, arrivando ad essere una grande famiglia.