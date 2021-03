Francesca Argentero, chi è la bellissima sorella di Luca Argentero: foto e vita privata

Francesca Argentero è la sorella del famoso attore Luca Argentero. Scopriamo di più su di lei tra foto, vita privata e tante curiosità.

Forse non tutti si ricorderanno che Luca Argentero è apparso per la prima volta sul piccolo schermo nel 2003. Proprio in quell’anno partecipò alla terza edizione de “Il Grande Fratello“.

Dopo questa esperienza si è dedicato anima e corpo allo studio della recitazione arrivando a conquistare il mondo del cinema. Un personaggio amatissimo sia il piccolo che sul grande schermo. A differenza sua, la sorella è totalmente estranea alle luci della ribalta. Conosciamola meglio.

Francesca Argentero: ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei

Il nome di suo fratello è conosciutissimo in tutta Italia, ma la stessa cosa non si può dire del suo. La Argentero non è mai stata attirata dalle luci della ribalta, anzi, è un personaggio del tutto estraneo a quel mondo. Classe 1980, è nata il 22 agosto a Torino ed ha due anni in meno del fratello attore.

La donna lavora a Torino. Per tre anni, dal 2000 al 2003 ha studiato all’Istituto Europeo del Design riuscendo ad ottenere il diploma in grafica e pubblicità. Durante la sua esperienza universitaria è anche andata in Australia per uno scambio con la “University of Canberra“.

A livello professionale ha scelto di seguire la strada della comunicazione. In questo settore si è dedicata alla realizzazione di vari progetti tra i quali il più rinomato è Inside.

Oltre ad aver creato diversi progetti sia da sola che con vari soci, ce n’è anche uno ideato con il fratello. 1Caffè – La tua buona azione quotidiana è una piattaforma nella quale si possono fare delle donazioni dal costo di un caffè. Il ricavato è poi utilizzato per sostenere i progetti promossi dal sito.

Della sua vita privata non si sa nulla. La donna è molto riservata ed è attenta a non svelare nulla neanche sui social. Sappiamo però che ha un border collie di nome Russel.