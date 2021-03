Franca Leosini, chi è il marito Massimo: “Per lui ho lasciato un altro”

“Il coraggio di vivere la vita a fondo”: Franca Leosini confessa di aver lasciato un altro pur di stare con quello che oggi è il marito Massimo.

“Storie di crimini, vicende umane e giudiziarie che raccontano il grande romanzo della vita”: così viene descritto il programma televisivo Storie Maledette, ideato e condotto da Franca Leosini. Da quando è uscita la prima puntata (nel lontano 1994), Storie Maledette ha collezionato ben 91 episodi. Scopriamo un po’ di più sulla storia della sua autrice.

Massimo Leosini

Quella tra Franca Leosini ed il marito Massimo è una relazione molto particolare: prima di tutto, nonostante i due siano ancora molto innamorati, vivono in due città diverse. La donna, infatti, è a Roma per poter stare più vicina agli studi televisivi. Il marito, invece, vive a Napoli (dove lavora) insieme alle due figlie della coppia. “Chi fa televisione deve avere accanto degli uomini molto pazienti” ha detto più volte la donna, aggiungendo ironicamente che “quando si ha poco tempo per stare insieme, se ne ha anche poco per litigare”.

Pare che al marito della Leosini la vita sotto ai riflettori non interessi. Orgogliosamente, la donna ha detto più volte che “per lui che io faccia le polpette o le storie maledette non fa differenza”. Di Massimo non si sa molto: solo che l’uomo è felicemente sposato con la moglie da 30 anni. “Ho lasciato un altro per lui, ma la vita bisogna aver il coraggio di viverla a fondo” ha dichiarato Franca Leosini. D’altronde, qualche volta le scelte più difficili sono anche quelle che portano davvero alla felicità.

La coppia ha deciso di comune accordo di tenere la propria vita privata lontana dai social: sia Massimo Leosini che le due figlie non hanno profili online (almeno, non con il loro nome) e non rilasciano interviste.