Fabrizio Corona, il ricovero in Psichiatria: quali sono le sue condizioni oggi

Da Fabrizio Corona arriva l’ennesimo controverso episodio che lo vede protagonista. Dopo che si è tagliato i polsi è in ospedale.

Fabrizio Corona ha fatto discutere moltissimo per il suo arresto avvenuto in circostanze controverse. Il 47enne catanese ha ricevuto la visita della polizia dando in escandescenze, e prima ancora ha attuato un tentato suicidio tagliandosi i polsi. Per poi cospargersi il volto del suo stesso sangue. Tutto quanto ha trovato puntuale documentazione in una serie di selfies, video e scatti girati da alcuni dei suoi collaboratori.

Al cospetto dei poliziotti lui ha alzato la voce, protestando in maniera veemente e finendo anche a terra. Ha anche infranto il vetro di una ambulanza sopraggiunta appositamente per lui. Le forze dell’ordine lo hanno condotto in ospedale. Attualmente Fabrizio Corona è ricoverato nel reparto di psichiatria del Niguarda di Milano. Per il momento non è andato in carcere come sarebbe dovuto succedere, dopo la violazione di alcune disposizioni ordinate dal Tribunale di Sorveglianza. Le ferite autoinfertesi sono di non grave entità. A presidio della stanza dove ora riposa ci sono alcuni agenti di polizia. Gli avvocati di Corona hanno fatto sapere che lui rimarrà sotto osservazione per un paio di giorni.

Fabrizio Corona, quali sono le violazioni che gli vengono imputate

Successivamente verrà tratto all’interno del carcere milanese di Opera. Corona si è lasciato andare ancora una volta ad una serie di provocazioni e di comportamenti eclatanti. In diretta social ha minacciato di compiere suicidio. Ha invocato la presenza davanti a sè del presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano e ha sfidato il mondo intero a vedere “come si combattono le ingiustizie in questo Paese ingiusto.

Voi avete creato un mostro, ora vedrete”. Tra le violazioni ordinate dai giudici e che Corona avrebbe violato figurano la partecipazione a programmi televisivi, l’utilizzo dei social network ed alcune denunce per minacce e per diffamazione. Così come l’avere lasciato il proprio domicilio in maniera non autorizzata. Sembra anche che abbia dato ospitalità a degli individui ritenuti pregiudicati e con delle pendenze in essere con la legge.