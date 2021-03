Enrico Letta, chi è la moglie Gianna Fregonara: età, foto, carriera, curiosità

Enrico Letta è un noto politico italiano. Lui potrebbe essere il nuovo volto del Pd. Scopriamo di più su di lui. Ecco chi è sua moglie.

Letta è tornato alla ribalta dopo alcuni anni. Fino a poco tempo fa si era dedicato all’insegnamento universitario a Parigi. Oggi ritorna ad essere una delle personalità politiche più influenti. Bisogna ricordare che Letta era già stato vicesegretario del partito e poi premier dal 2013 al 2014.

La sua è senza dubbio una carriera blasonata e importante ma lo stesso si può dire per sua moglie, Gianna Fregonara. Scopriamo meglio chi è.

Enrico Letta: ecco tutto quello che c’è da sapere su sua moglie

Giornalista e blogger, ecco cosa risponde la Fregonara a chi le chiede di descriversi. Lei e Letta hanno avuto tre figli: Giacomo, Lorenzo e Francesco.

Leggi anche -> Enrico Letta, il PD avrà lui come prossimo segretario: “Farò così” VIDEO

La donna è originaria di Novara e in base alle indiscrezioni dovrebbe avere 52. Quindi dovrebbe essere nata nel 1968. La sua carriera l’ha portata ad essere un nome di spicco tra i giornalisti, soprattutto se associata alla redazione de “Il Corriere della Sera“.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La giornalista è una donna molto discreta e riservata. Anche quando il marito era stato nominato Premier, le sue parole a riguardo furono molto poche. In base alle indiscrezioni pare che abbia conseguito un brillante percorso di studi.

Leggi anche -> Renzi da vincitore a vinto con Letta e Conte leader

Dopo aver fatto esperienza in vari giornali locali, possiamo dire che la sua ascesa sia iniziata grazie alla redazione de “Il Corriere della Sera”. Le informazioni su di lei rimangono comunque molto poche e frammentarie. E’ una donna che non ama solo la sua terra d’origine ma il Piemonte in generale. Forse molti non sanno che lei e Letta si sono sposati a Biella, ma anche quella volta hanno deciso di tenere lontani giornalisti e curiosi.