Elisabetta Gregoraci, furia contro Pierpaolo Pretelli: “Che pagliacciata”

Una furente Elisabetta Gregoraci risponde a distanza a quanto affermato da Pierpaolo Pretelli. Lui tira in ballo ciò che è accaduto al GF Vip.

Elisabetta Gregoraci replica a Pierpaolo Pretelli, dopo le parole esclamate di recente dal fidanzato di Giulia Salemi. Che prima di mettersi con la bella piacentina, aveva a lungo corteggiato la ex moglie di Flavio Briatore. La 41enne showgirl di stanza a Monte Carlo non ci sta e risponde a mezzo social alle affermazioni del 30enne lucano, ospite di ‘CasaChi’.

Pretelli ha dichiarato di non essersi mai sentito innamorato di Elisabetta Gregoraci. Tutto quanto vissuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip da settembre a dicembre con lei era da ricondurre ad una semplice cotta passeggera. Aggiungendo anche come lei avesse sempre fatto riferimento al dovere essere amici e niente di più. La Gregoraci ha però perso la pazienza in merito a delle precise parole. Pierpaolo infatti ha dichiarato che lei avrebbe avuto un’altra persona all’esterno della casa del GF Vip. La cosa sarebbe comprovata dai diversi messaggi comparsi con gli striscioni attaccati agli aerei in transito.

Elisabetta Gregoraci, parole dure contro Pierpaolo Pretelli

Una stizzita Elisabetta sbotta su Instagram affermando quanto segue.

“Io penserei alla loro di vita, ognuno la sua. Se fosse stato vero non avrei avuto nessun motivo nel dirlo. Che pagliacciata”

Inoltre lei aggiunge di essere stata fin troppo paziente con Pierpaolo Pretelli. “E se mai dovessi incontrare l’uomo giusto, sarò la prima a farvelo sapere”, conclude la calabrese.

Fatto sta che ora ognuno ha intrapreso la propria strada, con Pierpaolo che è molto felice con Giulia Salemi nella sua vita. Ed anche la Gregoraci ha dato l’impressione di godersi questo periodo, fatto di una popolarità sempre molto alta, di un costante successo sui social e di qualche bel viaggetto fuori stagione all’estero.