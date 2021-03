“Ecco il vostro nipotino”: ma ai suoceri arriva una sua foto hot

Una foto apparentemente innocente ha messo in profondo imbarazzo una mamma inglese di 27 anni: ecco la cronaca dell'”incidente”.

Una giovane mamma è rimasta di sasso dopo aver inavvertitamente inviato una foto di se stessa nuda ai suoceri mentre faceva il bagno. La 27enne inglese di di Bexhill, nell’East Sussex, che ha chiesto di restare anonima, ha detto che la sua intenzione era di inviare una foto “innocente” di suo figlio sdraiato accanto a lei in un lettino da viaggio mentre faceva il bagno. E invece…

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Il dettaglio “a luci rosse” nella foto scattata dalla giovane mamma

Pochi minuti dopo l’invio la giovane mamma si è resa conto che il suo corpo nudo si rifletteva nel vetro della doccia e nel coperchio dello scarico in metallo lucido. Quindi, mortificata, ha subito cancellato il messaggio dalla chat familiare di WhatsApp, non sapendo però se fosse già troppo tardi: è probabile che suo suocero abbia visto lo scatto incriminato.

Leggi anche –> Laura Chiatti nuda davanti allo specchio: i suoi fan sono in delirio

La 27enne ha poi postato la foto su Facebook , raccogliendo oltre 1.500 like e commenti. “Ho avuto il mio bambino pochi giorni prima dell’annuncio del primo lockdown – ha raccontato -. Vivo con il mio partner e i suoi genitori perché attualmente stiamo acquistando la nostra prima casa. Abbiamo anche una chat di gruppo familiare in cui condividiamo molte foto, soprattutto di nostro figlio. Così ho mandato una foto innocente del piccolo accanto a me mentre stavo cercando di fare un bagno”.

La giovane ha poi spiegato di aver cancellato “immediatamente” la foto e ha chiamato il suo partner per assicurarsi che non fosse visibile. Fortunatamente, ha detto che non lo era. Ma lei sospetta che suo suocero abbia fatto in tempo a visualizzare l’immagine. “Io e mia sorella l’abbiamo trovato divertente. Non so lui…”. Lo capirà dalla sua espressione in volto al loro prossimo incontro.

Leggi anche –> Elena Morali, incidente hot: Luigi Favoloso spunta nudo alle spalle