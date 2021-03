Come è finito Che Dio ci aiuti 6, il pubblico rimane senza parole

L’amatissima fiction è giunta al termine con un finale di stagione che ha lasciato tutti senza parole. Ecco com’è finito “Che dio ci aiuti” 6.

E’ giunta al termine anche questa sesta stagione dell’amatissima fiction di Rai1 con Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi. “Che dio ci aiuti“, che racconta le avventure del convento più matto della televisione italiana, ha salutato i fan e i telespettatori con un finale di stagione davvero particolare, che ha lasciato senza parole anche i più appassionati. L’ultima puntata del comedy show è andato in onda su Rai1 nella giornata di ieri 11 marzo alle 21,25. Ecco cosa è successo.

“Che dio ci aiuti”, come è finita la sesta stagione

Nonostante i fan chiedano già a gran voce una settima stagione, non è stata ancora ufficializzata e durante la conferenza stampa di chiusura, non c’è stato nessun riferimento ad una possibile nuova stagione. Ma i telespettatori devono ancora riprendersi dal finale di stagione di “Che dio ci aiuti“, andato in onda ieri 11 marzo su Rai1 in prima serata. Tante sorprese e colpi di scena per l’ultima puntata del comedy show più simpatico della Rai.

Sicuramente la presenza del chiacchieratissimo e amato Can Yaman, star della televisione turca e finito al centro di gossip feroci per la relazione con Diletta Leotta. Can, nell’ultima puntata dello show con Elena Sofia Ricci ha vestito i panni di un barista che ha portato scompiglio e guai nel convento. Suor Angela ha scoperto la verità su suo padre ed è stata indecisa sul dirlo o meno ad Erasmo. Nico e Ginevra hanno tutti pronto per il matrimonio, nonostante dubbi e indecisioni che non li lasceranno fino alla fine.

Sarà Azzura a fare le spese dell’arrivo del bellissimo barista, e la sua presenza ha portato grande scompiglio nella sua vita e nel convento. In ogni caso è stata testimone di nozze di Nico e Ginevra. Ma colpo di scena: Nico è tornato tra le braccia di Monica, raggiungedola in aeroporto. Il matrimonio è annullato perchè Erasmo ha dichiarato il suo amore a Ginevra. Vissero tutti felici e contenti? C’è solo da aspettare la settima stagione!