Caos Avanti un Altro in diretta con la De Blanck: Bonolis senza parole

Patrizia De Blanck ha perso un dente durante le riprese di Avanti un altro: ecco come ha reagito il conduttore Paolo Bonolis.

Piccolo ma sensazionale imprevisto nello studio di Avanti un altro. Patrizia De Blanck, ospite del programma condotto da Paolo Bonolis che andrà in onda ad aprile in prima serata su Canale 5, è stata la protagonista di un incidente a dir poco imbarazzante.

Panico e imbarazzo dopo l'”incidente” di Patrizia De Blanck

Come riferiscono i colleghi di Giornalettismo, che riporta alcune anticipazioni, alla prima puntata di Avanti un altro sono stati invitati alcuni personaggi dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, tra cui appunto Patrizia De Blanck, Giacomo Urtis e Francesco Oppini. E durante la registrazione della prima puntata dello show di Paolo Bonolis (con Luca Laurenti), la famosa contessa ha perso un dente accidentalmente, scatenando l’ilarità dei concorrenti in gioco e finendo nel mirino del conduttore!

Il dente (non uno finto, ma vero) si sarebbe rotto poco prima del ciak nel dietro le quinte, ma sarebbe uscito dalla bocca di Patrizia De Blanck all’improvviso e sarebbe poi caduto tragicomicamente a terra. La contessa, sorpresa ma non troppo, si sarebbe chinata con disinvoltura e nonchalance per prenderlo. Uno spettacolo davvero inaspettato, davanti al quale il conduttore romano avrebbe reagito con la consueta ironia. Non è dato sapere altro sul siparietto, ma la gag dunque è assicurata. Per il resto, il noto quiz pre-serale andrà in onda eccezionalmente in prima serata l’11 aprile con una formula più estesa. E mentre cresce l’attesa per la prima puntata, c’è da scommettere che le sorprese non finiranno qui!

