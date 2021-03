Bianca Nappi, chi è: età, carriera e vita privata dell’attrice

Bianca Nappi è una meravigliosa attrice italiana, conosciamola meglio: età, carriera, curiosità e vita privata.

Nata a Trani il 12 gennaio 1980, Bianca Nappi si appassiona al teatro e alla recitazione sin da adolescente e comincia da ragazza a lavorare per diverse compagnie teatrali. La prima rappresentazione teatrale a cui prende parte a cui prende parte è Clerks a cui seguiranno Sacco e Vanzetti, Jacques e Tutti al Macello. Contestualmente riceve la possibilità, nel 2001, di esordire anche nelle serie tv In Love and Wars, parte che le permette di essere notata anche da produttori cinematografici e registi.

L’esordio al cinema non tarda ad arrivare: Nel 2002 Massimo Costa la sceglie per una parte in La Repubblica di San Gennaro e Fatih Akin per Solina. A soli 22 anni, insomma, Bianca ha realizzato il sogno di essere un’attrice professionista ed ha già debuttato a teatro, in televisione e al cinema.

Bianca Nappi: la collaborazione con Ozpetek ed il successo di critica e pubblico

Negli anni successivi il pubblico televisivo comincia ad apprezzarla per i ruoli in serie di successo come Ris e Distretto di Polizia e le sue quotazioni come attrice nel mondo del cinema crescono quando Ozpetek la sceglie per i suoi film Un giorno perfetto, Mine Vaganti e Magnifica Presenza. Dopo la collaborazione con il famoso regista appare chiaro come Bianca Nappi sia bravissima nei ruoli drammatici e giungono parti per Il Clan dei Camorristi, Gomorra (La serie) e I Bastardi di Pizzofalcone.

Questo inizio di 2021 è stato segnato dal successo della serie Rai Le Indagini di Lolita Lobosco della quale è straordinaria protagonista. Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che è fidanzata ed in una relazione stabile da diversi anni con un uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo. L’attrice, molto riservata, non ha mai voluto condividere niente su di lui, dunque non ci sono notizie a riguardo. Da qualche anno Bianca è diventata mamma del piccolo Romeo.