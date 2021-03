Wonder Woman, chi è l’attrice Gal Gadot: foto, social, età, vita privata, carriera. Scopriamo di più sul conto di colei che ha vestito i panni della celebre eroina dei fumetti DC.





Classe 1985, la splendida Gal ha già alle spalle una carriera da attrice ma anche da modella. Nel 2004, per la sua bellezza, ha vinto il titolo di Miss Israele e ha partecipato, nello stesso anno, al concorso di Miss Universo.

Wonder Woman, chi è l'attrice Gal Gadot che interpreta il ruolo dell'eroina nel film: scopriamo di più sul suo conto

La bellissima attrice e modella è nata nel 1985 a Petah Tiqwa, a Israele, da genitori sabri, di origini europee. Suo padre era un ingegnere, mentre sua madre un’insegnante. I suoi nonni sopravvissero alla Shoah. Gal ha inoltre una sorella minore.

Sin da piccolissima la Gadot ha sempre dimostrato una grande passione per lo sport. Ha infatti praticato a livello agonistico il tennis, ma anche la pallacanestro e la pallavolo, divenendo persino cintura nera di karate Shotokan.

Gal ha avviato la sua carriera da modella vincendo la fascia di Miss Israele nel 2004 e rappresentando, in quello stesso anno, il suo Paese, nel concorso di Miss Universo.

L’attrice ha inoltre prestato servizio per due anni in Israele come soldatessa delle Forze di difesa ed è diventata istruttrice di combattimento. Gal si è inoltre iscritta alla Facoltà di legge, abbandonando però gli studi a causa degli impegni professionali.

Dopo aver recitato in alcune serie israeliane, tra cui Bubot, la Gadot ha preso parte al film Fast & Furious. Tra le altre pellicole nelle quali ha recitato citiamo Notte folle a Manhattan, Criminal, Le spie della porta accanto e Innocenti bugie, mentre tra le serie ricordiamo Entourage e The beautiful life. E’ nel 2017 che la Gadot ha interpretato sul grande schermo il ruolo di Wonder Woman.

La vita privata e i social

La bellissima attrice ha sposato nel 2008 l’imprenditore israeliano Yaron Versano. Dal loro amore sono nate le loro due bambine, nel 2011 la prima e nel 2017 la seconda.

La Gadot è inoltre attiva sui social. Il suo profilo Instagram vanta oltre 50 milioni e mezzo di followers.