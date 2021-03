Vaccino anti Covid: pensionata non si presenta, era morta da 12 anni. La donna è stata trovata nella sua abitazione. Nessuno si era accorto della sua assenza in tutti questi anni. La polizia indaga sul caso.





L’assenza della donna alla vaccinazione contro il Covid ha fatto insospettire le infermiere, che hanno deciso di recarsi presso il domicilio della signora. Proprio lì è avvenuta la macabra scoperta.

Era arrivato il suo turno, la signora Christina Malley doveva essere vaccinata contro il Covid. Quel giorno però la donna non si è presentata, senza avvisare e la cosa ha fatto insospettire le infermiere che hanno deciso di recarsi presso la sua abitazione. I fatti sono avvenuti in Scozia, precisamente ad Aberdeen.

E’ stato proprio giungendo presso l’abitazione della donna che la signora è stata trovata priva di vita in un evidente e avanzato stato di decomposizione. Probabile infatti che la signora non fosse morta da poco tempo. La fine della sua vita infatti potrebbe risalire a circa 12 anni fa. La cosa di cui più si resta meravigliati in questa vicenda è il fatto che nessuno, in questo lungo lasso di tempo, abbia notato l’assenza della signora, neanche i suoi vicini.

La polizia indaga in queste ore su quanto possa essere accaduto. Le forze dell’ordine stanno cercando di comprendere quando esattamente sia avvenuta la morte della donna e se sia stata accidentale, naturale o addirittura di natura violenta. E’ molto probabile che la signora non avesse alcun parente ma neanche i vicini si sono mai accorti che la donna non usciva da anni dalla sua casa? Quest’anno la signora deceduta avrebbe avuto 80 anni.