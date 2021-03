Uomini e Donne, Beatrice Buonocore dopo il programma: “Ho paura…”

By

I protagonisti del dating show Uomini e Donne, la corteggiatrice Beatrice Buonocore dopo il programma: “Ho paura…”.

Il tronista Davide Donadei è stato a lungo diviso nella scelta da prendere al dating show Uomini e donne. Di fronte a lui, Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore. Alla fine la scelta è caduta sulla prima e sicuramente la seconda non l’ha presa per niente bene. La cantante è seguita sul suo profilo Instagram da quasi 300mila follower e nelle scorse ore si è sfogata attraverso le Stories, spiegando come sta emotivamente.

Leggi anche –> Uomini e Donne, chi è Beatrice Buonocore: tutto sulla corteggiatrice di Davide

Nessun riferimento diretto a Uomini e donne e a come è andata l’avventura con il tronista, che ha preferito alla fine un’altra a lei, ma sicuramente molti follower non hanno dubbi sulle sue parole. Sottolinea infatti l’ex corteggiatrice: “Ho paura di innamorarmi, paura di amare perché quando una persona inizia a renderti così felice poi finisce male, finisci un po’ anche tu. Così inizi a convincerti che non puoi fare lo stesso errore”.

Leggi anche –> Uomini e Donne, Beatrice lascia lo studio: la reazione di Davide

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Le parole di Beatrice Buonocore dopo l’esperienza a Uomini e Donne

La giovane cantante ed ex corteggiatrice, che è anche ormai una influencer di successo, come si evince sempre dalle sue Stories, si pone poi alcune domande. “Ma le tue emozioni, i tuoi sentimenti cosa dicono?”, si domanda infatti Beatrice Buonocore, che risponde così alla domanda di un suo follower. La ragazza è comunque molto determinata e non sembra abbattersi troppo di fronte a quello che gli è accaduto recentemente, con il due di picche rifilatogli da Davide Donadei, secondo molti anche inaspettatamente.

Si domanda infatti ancora Beatrice Buonocore nella sua storia pubblicata su Instagram e che ha fatto il giro del web: “La paura di amare qualcuno non è forse già un po’ di amore?”. Intanto, l’ex tronista e la corteggiatrice da lui alla fine scelta, Chiara Rabbi, sembrano avere una grandissima affinità: al momento fanno la spola tra la Capitale e il Salento, andando a vivere nelle case dei rispettivi genitori, ma a quanto pare intendono presto andare a convivere in un appartamento tutto loro.