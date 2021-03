Test visivo: in questo disegno c’è una ragazza, la vedete?

Nel disegno che vi sottoponiamo come test oggi c’è nascosta una ragazza che dorme, riuscite a vederla? Potrebbe non essere così semplice.

Con la diffusione di internet prima e quella dei social successivamente, gli utenti sono venuti a contatto con una serie di illusioni ottiche e test sulla personalità. In alcuni casi, infatti, si ritiene che il vedere una cosa invece di un’altra possa indicare un aspetto della nostra personalità o un momento delicato della nostra vita. Negli altri l’illusione ottica serve solo come esercizio per allenare la nostra vista e la nostra mente ad analizzare ogni dettaglio.

Questo è sicuramente il caso dell’immagine che vedete sopra e che vi invitiamo ad analizzare oggi. Tutti, nessuno escluso, possono benissimo osservare come il disegno raffiguri un uomo placidamente disteso sul letto che si gode il meritato riposo. L’espressione dell’uomo è distesa, la posizione sul materasso supina. Come detto con lui nel letto c’è anche una ragazza che dorme, riuscite a vederla?

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche ->Test, quale delle due donne è la madre del bambino che gioca?

Test: riuscite a vedere la ragazza che dorme nel letto?

Vedere la seconda figura in questo disegno non è immediato, per farlo bisogna analizzare a fondo i tratti del viso dell’uomo e utilizzare un pizzico d’immaginazione. L’indizio sui tratti dell’uomo dovrebbe permettere di individuare con maggiore semplicità il volto della ragazza, ma qualora non ci siate riusciti vi spieghiamo come farlo.

Leggi anche ->Test sulla personalità, la prima lettera che vedi rivela chi sei

La prima cosa che dovete fare è concentrare la vostra attenzione sulla zona del naso dell’uomo. Se osservate bene, infatti, vedrete che la forma del naso crea il profilo del viso della ragazza, il suo occhio sinistro diventa le ciglia e le sopracciglia, mentre il mento lo scollo della maglietta. L’illusione in questo caso è davvero interessante, poiché ci vuole un vero sforzo per trovare la figura nascosta nell’immagine.