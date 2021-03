Stefano De Martino, il ritorno ad Amici: ecco cosa c’è da sapere

Stefano De Martino potrebbe tornare ad Amici. Il programma in passato ha dato una grande spinta alla sua carriera. Ecco cosa sapere.

Manca sempre meno al Serale di Amici 20. Anche quest’anno l’appuntamento serale con il programma di Maria De Filippi è atteso per il sabato.

Per la prima puntata si dovrà aspettare il 20 marzo e si continuerà fino a metà maggio. In questa stagione sono previsti ben 9 appuntamenti che sicuramente regaleranno tante emozioni.

Stefano De Martino torna come giurato al serale di Amici 20

Se la data di inizio è certa, si aspetta ancora il regolamento. Quest’anno come mai prima d’ora le regole sono state riviste soprattutto a causa della pandemia. Ogni anno comunque venivano effettuati alcuni cambiamenti e tutti si chiedono quali saranno quelli di quest’anno. Alcune voci parlano di una divisione a squadre mentre altre sostengono che gli allievi potrebbero sfidarsi tra loro.

Leggi anche -> Amici, scelti gli allievi del serale di Maria De Filippi: la lista

Non dobbiamo dimenticare che la De Filippi potrebbe avere qualche asso nella manica per stupire il pubblico. Anche i nomi dei giudici sono avvolti nel mistero. Tra questi spunta anche quello di De Martino. In base alle indiscrezioni trapelate da 361Magazine, il conduttore Rai sarebbe un candidato molto papabile.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Effettivamente Amici è stato il trampolino di lancio per De Martino. Subito dopo la sua partecipazione divenne ballerino professionista. Nel 2015 ha anche condotto il daytime e due anni fa è sbarcato in Rai come conduttore. Lo abbiamo visto a “Made in Sud”, Stasera tutto è possibile” e “La notte della Taranta”.

Leggi anche -> Elodie, chi è l’ex fidanzato Lele: si sono conosciuti ad Amici, perchè è finita

Nel frattempo i fan del talent show cercano di indovinare anche i nomi degli altri giudici. Tommaso Zorzi, Alessandra Amoroso, Michele Bravi e Sabrina Ferilli. Sono questi i nomi che in queste ore rimbalzano sui social. Non ci resta altro che aspettare e vedere se le previsioni sono giuste.