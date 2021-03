Paola Ferri, chi era la fidanzata di Bennato che morì nel terribile incidente

By

In seguito ad un terribile incidente in auto, Bennato perse per sempre la fidanzata Paola Ferri: conosciamo meglio chi era la ragazza.

La sera del 15 gennaio 1995, alla guida della sua Audi, Edoardo Bennato ha un gravissimo incidente. L’uomo si trovava nei pressi di Casalgrande (in Reggio Emilia) e non era da solo in auto: accanto a lui c’era Paola Ferrari. I due si stavano dirigendo verso la casa di lei dopo una serata tra amici.

Leggi anche -> Eugenio Bennato chi è: età, carriera e vita privata del cantautore

Edoardo Bennato aveva da poco terminato la sua relazione con Paola Montecorvino (i due avevano anche dei figli, Flavio ed Eugenia) e non erano in tanti a sapere della sua relazione con la Ferrari: i più li credevano solo molto amici. La giovane, che al momento della morte aveva solo 23 anni, stava studiando psicologia all’università.

Il tragico incidente

Subito dopo l’incidente, i due sono stati immediatamente trasferiti in ospedale. Mentre le condizioni di Paola Ferrari risultano immediatamente molto gravi, Bennato se la cavò con una frattura alle costole ed una spalla lussata (che comunque lo costrinsero a letto per qualche giorno). Edoardo Bennato scoprì della morte della fidanzata solo quando gli fu permesso di tornare a casa: dopo cinque giorni di coma profondo, Paola Ferri non ce l’aveva fatta. Il suo manager, all’epoca, aveva raccontato alla stampa che la morte della giovane aveva profondamente turbato Bennato, arrivando a peggiorare le sue condizioni fisiche e mentali.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

A quanto pare, in seguito all’incidente Edoardo Bennato venne accusato di omicidio colposo: il cantautore patteggiò ed ottenne una pena pari ad otto mesi di reclusione. Pare che Bennato abbia anche risarcito la famiglia di Paola Ferri, versando loro una cifra stabilita di 150 milioni di lire (che, è stato detto dai giornali dell’epoca, la famiglia della decise di dare completamente in beneficenza).