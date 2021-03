Oroscopo venerdì 12 Marzo 2021: la giornata di tutti i segni dello Zodiaco

Il weekend è oramai quasi alle porte. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di venerdì 12 Marzo 2021.

Marzo si sta oramai avvicinando alla metà dei suoi giorni, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno il cielo e le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e fortuiti incontri sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di venerdì 12 Marzo 2021.

Venerdì 12 Marzo 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Durante la giornata di oggi qualche turbolenza vi metterà di cattivo umore. Tenete d’occhio l’orologio perché un ritardo potrebbe scombinarvi i piani. Il consiglio migliore è quello di affrontare gli imprevisti con il sorriso e con estrema leggerezza.

Toro. È giunto per voi il momento di scavare bene dentro voi stessi e di rivalutare, se è il caso, alcune scelte compiute in passato. Dovrete combattere e stringere i denti per raggiungere i vostri scopi, perciò evitate di adagiarvi sugli allori.

Gemelli. All’orizzonte si intravedono alcune turbolenze, perciò non fatevi cogliere alla sprovvista. Un po’ di ansia e tensione potrebbero mettervi di cattivo umore, ma non temete, tutto si sistemerà entro la fine della giornata.

Cancro. La Luna sarà dalla vostra parte durante la giornata di oggi e vi spingerà a compiere dei passi decisivi in amore. Gli affari procederanno a gonfie vele e voi potrete finalmente proporre le vostre idee e i vostri progetti senza alcun timore.

Leone. Non è il momento giusto per rimuginare sul passato e per tramare vendetta. Il consiglio migliore è quello di affrontare gli eventi accaduti con leggerezza e di lasciarseli scivolare addosso. Voltate pagina ed andate avanti, vi farà bene.

Vergine. Luna e Venere non saranno dalla vostra parte durante la giornata di oggi, perciò sarà assolutamente necessario procedere in amore con estrema cautela. Cercate di tenervi alla larga il più possibile dalle discussioni, soprattutto sul posto di lavoro.

Bilancia. Il vostro cielo sarà estremamente interessante durante la giornata di oggi, carico di buone opportunità. In amore fareste bene a cavalcare l’onda di positività e a buttarvi senza alcun timore. Sono in arrivo delle belle novità, non abbiate paura.

Scorpione. È arrivato per voi il momento giusto per ripartire alla carica e per chiudere definitivamente con il vostro passato. In amore sarà necessario pazientare ancora un po’, mentre sul lavoro potrete finalmente dimostrare di che pasta siete fatti.

Sagittario. La parola d’ordine per quel che riguarda la giornata di oggi sarà pazienza. È infatti arrivato il momento di sedersi e attendere, sopratutto per ciò che concerne l’amore. Sul lavoro sono invece in arrivo delle belle soddisfazioni, stringete i denti ancora un po’.

Capricorno. La Luna sarà favorevole durante le giornate di oggi e di domani. Potrete finalmente sbizzarrirvi in amore e aprire le porte al romanticismo. Date il meglio di voi anche sul lavoro e verrete presto adeguatamente ricompensati.

Aquario. La giornata di oggi sarà ottima per rafforzare il legame con le persone a voi più care. Un po’ di compagnia vi tirerà su di morale e vi darà l’energia giusta per ripartire alla carica. Cercate di non distrarvi e di dare il massimo in ambito lavorativo.

Pesci. Via libera in amore per quel che riguarda la giornata di oggi. La Luna sarà dalla vostra parte e terrà lontana la malinconia e l’insicurezza. Fidatevi di voi stessi e muovete senza alcun timore i prossimi passi, andrà tutto per il meglio.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.