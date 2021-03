Il match tra Manchester United e Milan è valido per gli ottavi di finale della Europa League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo i responsi arrivati dalla Champions League, con le prime quattro formazioni che giungono ai quarti di finale, spazio all’Europa League, in cui sono ancora in corsa due italiane, ovvero il Milan e la Roma. L’altro ieri, al Borussia Dortmund è bastato pareggiare in casa contro il Siviglia per assicurarsi il passaggio ai quarti, mentre la Juventus campione d’Italia è stata eliminata a sorpresa al termine dei supplementari dal Porto.

Nelle due sfide di ieri sera, è bastato il pareggio anche al PSG che aveva travolto all’andata in trasferta il Barcellona, mentre un Liverpool dal doppio volto ha vinto nuovamente due a zero contro il Lipsia, che in Germania sta facendo molto bene. Per le italiane, parte il Milan alle 18.55 ospite di una grande squadra come il Manchester United.

Precedenti di Manchester United – Milan e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo stadio Old Trafford di Manchester tra i padroni di casa dello United e i rossoneri del Milan è un’esclusiva Sky, che sarà visibile su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite) con telecronaca di Federico Zancan e commento tecnico di Daniele Adani. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Si tratta di un grande classico della storia delle competizioni europee: questa sarà l’undicesima sfida tra le due formazioni, infatti, la sesta che si gioca a Manchester. In casa, lo United ha sempre concesso poco al Milan, con quattro vittorie in cinque partite. In generale, solo tre volte una squadra italiana ha vinto all’Old Trafford, collezionando invece 13 sconfitte. Si tratta del primo precedente assoluto in Europa League tra il Manchester United e una squadra italiana.

Manchester United e Milan, le due squadre in campo: le formazioni

Solskjær e Pioli hanno completato le loro scelte in vista della partita di questa sera. Ecco le formazioni: