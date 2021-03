Luca Bastianello, chi è l’attore de Il Paradiso delle Signore: età e curiosità

La carriera e la vita privata del bravissimo Luca Bastianello. Lui è bravo, bello e sa fare di tutto. E bella è anche la sua moglie straniera.

Luca Bastianello è un attore molto apprezzato con all’interno del suo curriculum una lunga lista di lavori per la televisione. Attualmente lui vanta la partecipazione a ben tredici serie televisive, realizzate tanto per la Rai quanto per Mediaset. Lui è nato a Padova il 28 novembre 1979 e gli studi in recitazione sono partiti dopo che ha ottenuto il diploma al liceo classico. Subito dopo si iscrive, neppure 20enne, alla Accademia d’arte drammatica “Palcoscenico” del Teatro Stabile del Veneto ‘Carlo Goldoni’ di Venezia. Una vera e propria palestra per sviluppare e perfezionare le proprie doti interpretative, sotto l’egida di Alberto Terrani.

Contemporaneamente, Luca Bastianello frequenta anche la facoltà di Scienze della Comunicazione all’Università La Sapienza di Roma. Il primo lavoro importante arriva con una mini serie televisiva nel 2003 dal titolo ‘Un pap quasi perfetto’, della durata di 6 puntate e trasmessa da Rai 1. Da lì in poi, con cadenza quasi annuale, ci saranno diversi altri impegni per Bastianello. Tra questi ricordiamo il biennio 2006-2008 in cui ha recitato nella soap opera di Mediaset ‘Vivere’. E poi ‘Butta la luna’, ‘Cesare Mori – Il prefetto di ferro’, ‘Un passo dal cielo’, ‘Sacrificio d’amore’ e ‘Il paradiso delle signore’, tutte su Rai 1. Nel mezzo c’è anche ‘Squadra mobile – Operazione Mafia Capitale’ del 2017 per Canale 5. Bastianello ne ‘Il paradiso delle signore’ dà vita al personaggio dell’antagonista Dante Romagnoli.

Luca Bastianello, un talento che sfocia in tanti ambiti

Molto fervida e florida è anche la sua presenza in teatro, con il primo spettacolo di rilievo dal titolo ‘Quella notte sulla luna’ datato al 1998. L’attore ha recitato in spettacoli originali come anche in delle riproposizioni di grandi classici. Questo gli è valso il successo non solo di critica e di pubblico ma anche la vittoria di alcuni premi. Di lui sappiamo che è un poliglotta. Grazie ad esigenze di copione, Luca Bastianello ha sviluppato la conoscenza di diverse lingue antiche ed anche moderne. Parla fluentemente inglese e rumeno, come anche il latino ed il greco antico. E bene francese e spagnolo. Inoltre sa comunicare anche in alcuni dialetti come il siciliano ed il sardo.

Chi è la sua bellissima moglie Kim: i due hanno una figlia

Ha un sito web ufficiale e possiede diversi altri talenti, non solo artistici. Il classe 1979 sa danzare, cantare e suonare diversi strumenti musicali come il flauto traverso, l’armonica, il pianoforte e persino le nacchere. Attualmente è sposato con una donna straniera, Kim Vu, statunitense ma di famiglia originaria del Vietnam. La coppia ha avuto una bambina chiamata Sophia Grace. I due si conobbero grazie ad una amicizia in comune ed il loro matrimonio ha avuto luogo a Padova. Lui ha svelato in passato a ‘Diva e Donna’ che la piccola aveva rischiato di morire proprio durante il parto. Per fortuna però tutto è andato bene.