Leonardo Fiaschi, chi è l’imitatore toscano: età, foto, carriera, vita privata

Leonardo Fiaschi è un bravissimo comico e imitatore italiano. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Leonardo Fiaschi è un brillante comico, imitatore e cabarettista, famoso soprattutto per le imitazioni di Roberto Benigni e dell’ex calciatore e allenatore Massimiliano Allegri, oltre che per essere stato protagonista di due edizioni di successo di Colorado e di Tale e Quale Show. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Leonardo Fiaschi

Leonardo Fiaschi è nato a Livorno il 17 maggio 1985, sotto il segno del Toro. Dopo essersi diplomato come attore presso il Centro Culturale Vertigo della sua città, ha alternato la sua attività di spettacolo a quella di grafico pubblicitario. Dal 2009 fino al 2015 come imitatore ha fatto parte del cast fisso della trasmissione radiofonica La carica di 101 trasmessa a livello nazionale da R101. Nel 2013 ha partecipato alla quarta edizione di Italia’s Got Talent e dall’autunno dello stesso anno, fino al 2014, ha preso parte a due edizioni del programma Colorado.

Successivamente, dal 16 settembre al 4 novembre 2016, Leonardo Fiaschi ha partecipato come concorrente alla sesta edizione del programma Tale e quale show su Rai 1, poi dall’11 novembre al 25 novembre 2016 alla quinta edizione del torneo del medesimo programma, il 9 dicembre dello stesso anno alla puntata natalizia del programma e il 31 dicembre a L’anno che verrà. La sua attività in teatro lo ha visto interprete di Leonardo Fiaschi Show e dal 2016 della commedia comico-culturale L’altra faccia dell’opera.

Sul suo sito ufficiale Leonardo Fiaschi si descrive come un “pazzo, rompiscatole, sognatore, volubile, ipocondriaco, amo la fantasia dei bambini, i cani, i cani con la fantasia dei bambini, soffro di memoria a breve termine”. Il suo primo personaggio è stato Adriano Celentano, che ha imitato dopo ore e ore di prove con un vecchio karaoke a casa dell’amico Andrea. È stato lo stesso Fiaschi, tra l’altro, a imitare al telefono papa Francesco durante lo scherzo che ha visto come vittima Paolo Brosio da parte de Le Iene.

Per quanto riguarda la vita privata, Fiaschi è stato fidanzato per molti anni con Camilla Giordano, anche lei livornese, pittrice ed ex commessa. “Siamo fidanzati dalle scuole superiori. Lei è il mio angelo, la amo più della mia vita e un giorno diventerà mia moglie”, affermava il comico in una vecchia intervista. La loro relazione si è però conclusa nel 2018, e pare che oggi lui sia legato a un’altra donna.