Italia’s got talent, il golden buzzer di Joe Bastianich stupisce tutti

Finiscono i Golden Buzzer e Joe Bastianich assegna un ambito posto in finale e a “Italia’s got talent”. Ecco cosa è successo nella puntata.

Un ambito posto in finale a “Italia’s got talent” è stato assegnato durante la puntata di ieri, appuntamento ricco di sorprese e colpi di scena, alla ricerca del miglior talento di Italia, grazie al fedele aiuto dei giudici Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini. Tantissime le esibizioni degne di nota e che hanno convinto i giurati, alcune più delle altre. In particolare, Joe è rimasto colpito, tanto da usare l’ultimo golden buzzer, dalla performance multi-culturale dei Negma Dance Group. I due fratelli, infatti, hanno messo in piedi uno show che ha assicurato loro un posto in finale. Ecco cosa hanno fatto.

Italia’s Got Talent, l’india sul palco con Negma Dance Group

Lo spettacolo messo in piedi dai fratelli Francesca e Federico, infatti, è davvero particolare: una tradizionale danza indiana eseguita assieme al corpo di ballo della Negma Dance Group in un’esibizione che ha strappato il golden buzzer di Bastianich e un biglietto diretto per la finale. I fratelli hanno fatto diversi viaggi in India e hanno potuto apprendere la cultura indiana, e di conseguenze le danze tipiche e tradizionali e hanno voluto portare sul palco di “Italia’s got talent” un pezzetto della bellissima e vasta cultura dell’India.

Leggi anche–> Amici, scelti gli allievi del serale di Maria De Filippi: la lista

Joe Bastianich era stato conquistato fin da subito da Francesca e Federico che con questa esibizione mettono d’accordo anche i più scettici, come Mara Maionchi, che se prima non era convinta, si è dovuta ricredere. Alla fine della performance di ieri tutta la giuria era unanime e convinta del talento del Negma Dance Group, che ora potrà andare in finale e combattere per il titolo.

Leggi anche–> Elettra Lamborghini positiva, “C’è Tommaso Zorzi all’Isola dei Famosi”

Titolo che verrà conteso con gli altri finalisti Black Widow, Christian Stoinev con il chihuahua Percy, Bello Sisters, Giustino, Laura Formenti, Giorgia Greco, Stefano Bronzato, David Mazzon e le Dress in black, la rockband tutta al femminile che ha portato gli AC/DC sul palco.