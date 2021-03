Guendalina Tavassi, arriva la conferma: fine del matrimonio con Umberto

Guendalina Tavassi ha appena confermato su Instagram la fine del suo matrimonio con il compagno Umberto. Scopriamo perché.

L’ex gieffina Guendalina Tavassi ha dato una notizia sconvolgente ai suoi followers, annunciando la fine del matrimonio con il marito Umberto D’Aponte, con il quale ha avuto due figli, attraverso una Instagram Story.

Guendalina Tavassi ha deciso di fare una diretta su Instagram per raccontare alle persone che la seguono cosa sta realmente succedendo con il marito Umberto D’Aponte. Tra i due si mormorava ci fosse aria di bufera da diverso tempo ed oggi la ex gieffina ha finalmente confermato i rumors. I due già da un anno non sono più una coppia ma hanno continuato a vivere nella stessa casa per il bene dei loro figli e sono ancora profondamente legati da un rapporto di amicizia, nonostante dormano in letti separati. Dopo giornate in cui l’influencer è stata insultata e criticata sui social ha scelto di commentare direttamente la questione della fine del suo matrimonio.

Guendalina Tavassi, perché si è lasciata con Umberto D’Aponte

Negli ultimi giorni si è parlato di un presunto tradimento di Umberto D’Aponte nei confronti della moglie Guendalina Tavassi: “Salvaguardo mio marito perché gli voglio bene, anche se non stiamo insieme. Quello che insinuano sono cavolate“. L’ex gieffina si è detta esausta di sorbire le critiche di chi non la conosce e di chi non sa cosa sia accaduto nella sua relazione e, pur non scendendo nei particolari, ha rivelato che suo marito ha commesso degli errori.

“Adesso sono single ma non levo la fede perché mi piace. E’ da più di un anno che stiamo così e se ne sto parlando adesso è perché non mi va che dicano stron**te“, ha rivelato Guendalina Tavassi, sottolineando che lei e Umberto sono ancora legati da stima e affetto reciproco. “Umberto è il padre dei miei figli, la persona più importante della nostra vita, ci vogliamo un bene smisurato e viviamo in armonia per l’amore dei nostri bambini”, ha concluso chiedendo ai suoi followers di non attaccare né lei né il suo ex.