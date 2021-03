By

Gianni Morandi ricoverato d’urgenza: quali sono le sue condizioni. Fan molto preoccupati per l’accaduto.

Il cantante è stato portato in ospedale nella serata di giovedì. L’ambulanza lo ha condotto al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna. In base a quanto si apprende Morandi avrebbe subito un serio incidente domestico.

Gianni Morandi trasferito al centro grandi ustionati di Cesena

Le informazioni che arrivano in queste ore parlano di importanti ustioni riportate mentre il cantante stava bruciando delle sterpaglie nella sua campagna. A quanto pare Morandi sarebbe caduto tra le fiamme da lui stesso generate. Per fortuna dopo l’ansia iniziale pare che Morandi abbia riportato ustioni soprattutto alle mani. Sarebbero proprio in quella zona del corpo i problemi maggiori.

Le sue condizioni sembrano però non preoccupare anche se il trasferimento voluto dai medici di Bologna al centro grandi ustionati di Cesena aveva fatto temere il peggio. Si tratta comunque di un segnale che fa capire come le ustioni non siano state affatto lievi.