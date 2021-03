Gardaland pronto a riaprire: le novità e le misure di sicurezza

Da aprile 2021 Gardaland è pronto a riaprire i battenti per una nuova stagione di divertimento.

Il parco divertimenti di Gardaland ha appena comunicato di essere pronto a riaprire in sicurezza ad aprile laddove le misure di sicurezza e le decisioni del Governo lo prevedano. La notizia è arrivata da poco tramite l’ufficio stampa che ha confermato la voglia e le capacità di riaprire in sicurezza a fine aprile per una nuova stagione.

L’amministratore delegato di Gardaland, il dotto Aldo Maria Vigevani ha dichiarato che, pur essendo consapevoli delle situazioni di difficoltà del momento, il parco divertimenti è pronto per far iniziare una nuova stagione. Una decisione che, se le misure del Governo lo permetteranno, darà anche lavoro a circa 230 dipendenti fissi e oltre 1000 lavoratori stagionali. Un piccolo passo, ma significativo, in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo e attraversando. Utile anche al rilancio dell’economia del territorio.

Gardaland: Legoland Water Parl

Gardaland guarda così guarda al futuro con ottimismo e sappiamo anche che a metà maggio si potrà inaugurare LEGOLAND® Water Park Gardaland, ossia il primo Parco Acquatico LEGOLAND® d’Europa e il primo al mondo costruito in un Parco Divertimenti non a marchio Lego. Un traguardo importante che sicuramente farà aumentare anche l’indotto economico del Parco e di tutta l’area, portando Gardaland sicuramente tra le mete più interessanti e ricercate per le vacanze.

Tutte le altre novità

Ma le novità nel parco divertimenti non sono finite. Durante la chiusura sono state rinnovate alcune aree e migliorate alcune esperienze di gioco rendendole ancora più immersive e divertenti. Dalla sostituzione delle rotaie di Shaman, passando per il rinnovamento delle scenografie di DoremiFarm, Tornado Blue e Funny Express. L’attrazione Volaplano è stata poi cambiata e ci si prepara anche all’eventuale riapertura degli show indoor con 2021 Wonder Woman The 4D Experience. Ma anche gli spettacoli outdoor si sono migliorati e rinnovati con 44 Gatti Rock Show!

Le misure di sicurezza

Per quanto riguarda la sicurezza, anche in questo caso il protocollo utilizzato la scorsa estate è stato ulteriormente migliorato e perfezionato. Resta la limitazione degli ingressi giornalieri, la sanificazione, la prenotazione obbligatoria, l’uso della mascherina, il distanziamento… Tutte misure che hanno contribuito al punto tale che nella scorsa stagione non sono stati segnalati contagi tra gli ospiti.