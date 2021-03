Franco Di Mare, chi è la prima moglie Alessandra: si sono lasciati nel 2012

Alessandra è la donna che, fino al 2012, è stata la moglie del celebre giornalista Franco Di Mare: scopriamo qualcosa in più su di lei.

Franco Di Mare è un giornalista (ex inviato di guerra) e conduttore di alcuni programmi di punta della Rai di punta (come “Uno Mattina” o “La Vita in Diretta”). L’uomo è stato a lungo sposato con Alessandra: i due si sono però lasciati nel 2012, apparentemente senza dichiarare la motivazione del loro allontanamento al pubblico.

La fine del matrimonio

E’ stato lo stesso Franco Di Mare ad annunciare (in un post sulla sua pagina Facebook del 2017) che il matrimonio è finito senza conflitti, tranquillamente. L’uomo ha anche parlato dell’affetto che ancora li unisce: i due provano una grande stima l’uno per l’altra, anche ora che non sono più legati da un matrimonio. Il giornalista, sempre nello stesso post, ha anche descritto Alessandra come una delle persone più importanti della sua vita.

Alessandra e Franco Di Mare non sono solo legati dall’affetto: ad unirli è ancora Stella, la loro figlia adottiva. La sua storia è affascinante quanto una favola a lieto fine: Di Mare l’ha vista per la prima volta quando Stella aveva solo 10 mesi, in un orfanotrofio di Sarajevo, dove l’uomo si era recato per lavoro. Il colpo di fulmine è stato immediato: anni dopo, la coppia è riuscita ad adottare la piccola.

Alessandra ha sempre cercato di evitare il più possibile i riflettori, ma nel 2015 si era lasciata intervistare da Famiglia Cristiana. In quell’occasione aveva parlato del suo ardente desiderio di avere una figlia. Come ha dichiarato l’ex-marito, Alessandra è stata fondamentale nella crescita di Stella, aiutandola a diventare “una giovane donna che farebbe inorgoglire qualsiasi genitore”. Purtroppo però, proprio per via della privacy che la donna ci tiene a mantenere, oggi non si sa nulla del suo punto di vista sulla separazione. La donna non si è lasciata scappare un commento neanche quando è venuto fuori il nome della nuova fiamma di Franco Di Mare, Giulia.