Franco Di Mare, chi è la giovane moglie Giulia: ha 37 anni in meno di lui

Giulia Berdini è la nuova dolce metà del conduttore e giornalista Rai Franco Di Mare. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Giulia Berdini è la bellissima ragazza alla quale Franco Di Mare, famoso giornalista, conduttore e dirigente Rai, si è legato sentimentalmente dopo la fine del suo matrimonio con Alessandra. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Giulia Berdini

Giulia Berdini, classe 1991, è la responsabile dei servizi di ristorazione della sede della Rai a Saxa Rubra, proprio vicino agli studi di Unomattina, di cui Franco Di Mare è stato a lungo conduttore. Il primo incontro con il noto giornalista sarebbe avvenuto infatti sul luogo di lavoro e poco a poco sarebbe nato l’amore.

Fisico da modella e star di Instagram, Giulia Berdini ha studiato marketing alberghiero e ha poi intrapreso una carriera come manager nel settore della ristorazione. Con la sua dolcezza è riuscita a conquistare il cuore di Franco Di Mare, nonostante i 36 anni di differenza che li dividono. La love story è iniziata dopo la fine del matrimonio del giornalista con la moglie Alessandra.

Quando la relazione con Di Mare è divenuta di dominio pubblico, Giulia è inevitabilmente finita al centro dei gossip. A difenderla è stato proprio il conduttore che su Facebook ha pubblicato una lunga lettera in cui ha parlato della relazione con la Berdini e della fine del suo matrimonio. “Dopo anni di separazione di fatto, a me è successo di incontrare un’altra persona – ha raccontato il giornalista -. Capita. E per certi aspetti è una benedizione. Vuol dire che la vita va avanti, se si è capaci di rimettersi in gioco. Anche questi dovrebbero essere, in definitiva, fatti miei”.

“Giulia – ha aggiunto Di Mare – è arrivata nella mia vita cinque anni dopo la mia separazione da Alessandra, quando vivevo da solo, e dunque non ha alcuna responsabilità nel fallimento del mio matrimonio. Nessuna. Non avevo messo in conto che, molto banalmente, il cuore conosce ragioni che la ragione non conosce, come diceva Pascal molto prima di diventare un bigliettino nei cioccolatini. Ora so che è vero”.

