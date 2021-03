Filomena Leone, chi è la giornalista: età, foto, social, carriera, vita privata

By

Filomena Leone è una delle conduttrici di Tgcom 24, scopriamo un po’ di più su di lei: età, carriera, vita privata e social.

L’approdo a Tgcom 24 avvenuto lo scorso anno ha permesso a Filomena Leone, giornalista professionista dal 2009, di diventare un volto noto della televisione italiana ed un personaggio di pubblico interesse. Da quanto la giornalista conduce la striscia h24 del telegiornale Mediaset, infatti, il pubblico italiano la segue con continuità anche sui social. Il merito di questo successo è sicuramente da attribuire alla sua professionalità e alla capacità di comunicare in maniera chiara e semplice le notizie, ma anche alla sua innegabile bellezza.

Sulla pagina Instagram la bella Leone alterna scatti presi dalle dirette o dagli studi televisivi nei quali lavora, a foto riguardanti la sua vita privata. I più apprezzati sono proprio questi ultimi, poiché la giornalista mostra alla sua fan base le scelte di outfit per ogni momento della giornata, dalla passeggiata al pomeriggio in casa, dalla palestra all’uscita serale. Il suo gusto negli abbinamenti le ha permesso di diventare in parte un’influencer.

Filomena Leone, la vita privata e la carriera della giornalista Mediaset

Il successo odierno di Filomena è il risultato di tanti anni di duro lavoro e gavetta fatta sia sui quotidiani online che nelle reti private. Nata a Benevento il 14 novembre del 1983, ha deciso di iscriversi a Scienze Politiche dopo aver concluso gli studi dell’obbligo. Dopo aver preso una laurea con il massimo dei voti, Filomena Leone ha seguito un Master in giornalismo a Napoli.

Al termine del master ha lavorato per un periodo sul sito d’informazione Leggo, occupandosi principalmente della cronaca giudiziaria della città di Roma. Nel frattempo ha collaborato con varie emittenti locali, lavori che le hanno permesso di diventare una giornalista professionista nel 2009. Nel 2013 il balzo alle televisioni nazionali: è stata inviata del programma di La7 DiMartedì, del Tg5, ha curato reportage per il programma Matrix e servizi sul mondo dello spettacolo per altri programmi Mediaset.

Ingaggiata da Sky, Filomena ha avuto la possibilità di condurre SkyTg 24 e nel 2020 è tornata a Mediaset per condurre lo stesso format giornalistico sulle reti di Berlusconi. Una carriera di tutto rispetto che oggi, a 38 anni, le ha permesso di essere una delle giornaliste televisive più seguite e apprezzate d’Italia.