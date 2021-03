Federica Panicucci sbotta sui social: “Sono stanca…”

Federica Panicucci si è lasciata andare sui social ad un durissimo sfogo. Scopriamo insieme che cosa ha scritto la donna.

Federica Panicucci ha lasciato tutti i suoi followers completamente di stucco. La donna è sbottata pubblicamente, rispondendo al commento che un giornalista ha fatto in merito al suo abbigliamento. La donna non è riuscita a rimanere in silenzio e si è decisamente fatta sentire. Ha pubblicato un lungo post di sfogo su Instagram che ha suscitato centinaia di reazioni. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Leggi anche->Federica Panicucci, il pianto in diretta: la conduttrice non regge

La celebre conduttrice italiana è letteralmente uscita dai gangheri, rispondendo per le rime al commento postato dal giornalista Giuseppe Candela su Twitter. “Da qualche tempo la Panicucci si veste come una persona normale.” ha scritto l’uomo sui social, suscitando la reazione della conduttrice, che ha deciso di farsi sentire. “Ma davvero ancora oggi, nel 2021, si può giudicare una donna basandosi su come è vestita?” è sbottata la Panicucci.

Leggi anche->Federica Panicucci non ce la fa più, lo sfogo in diretta

“Ma davvero ancora oggi, nel 2021, l’aspetto esteriore di una donna, o meglio, il suo guardaroba, può essere motivo di giudizio? Può davvero ancora accadere che un uomo, un giornalista come in questo caso, giudichi la ‘normalità‘ di una donna attraverso i suoi vestiti?” ha scritto Federica su tutte le furie sul suo profilo Instagram. Poi ha continuato: “Sono stanca di leggere ancora messaggi come questi dopo anni di battaglie, stanca come tutte le donne che vengono giudicate sulla base di criteri idioti e insensati“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Federica Panicucci su tutte le furie: la risposta al commento di un giornalista

Insomma, la celebre Federica Panicucci non le ha mandate certo a dire. La celebre conduttrice, su tutte le furie, si è fatta sentire dopo aver letto il commento di un giornalista in merito al suo guardaroba. “La prossima volta che vorrà scrivere di me, critichi la mia professionalità ed eviti di scivolare in stereotipi che oggi, mi lasci dire, sono francamente inaccettabili.” ha scritto la Panicucci sul suo profilo Instagram. “Lei, oggi, con i suo tweet, non ha offeso me, ma ha offeso tutte le donne giudicandole ‘normali’ o non ‘normali’ in base al vestito che indossano”. Infine la donna ha concluso: “Vogliamo essere libere, noi donne, di vestirci e mostrarci come più ci piace”.