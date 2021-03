Fabrizio Corona, primo piano sanguinante: “Pronto a dare la vita” FOTO

Un Fabrizio Corona sempre in vena di provocare attira le attenzioni di tutti su di sé con uno scatto estremamente controverso.

Fabrizio Corona, ancora una volta, provoca e colpisce l’opinione pubblica. Lo fa sul suo profilo personale Instagram, dove posta una immagine nella quale compare in primo piano. Il suo volto è tutto ricoperto di trucco, per dare l’effetto che si tratti di sangue. O quanto meno, ci auguriamo che non sia sangue vero. Fatto sta che lo scatto reso pubblico sui social e visualizzato da migliaia di persone è davvero di impatto.

Lui fa così per denunciare quella che è la grossa ingiustizia che, a suo dire, sta subendo. Da anni il nome di Fabrizio Corona finisce sistematicamente alla ribalta delle cronache per i problemi con la giustizia ben noti. Tra accuse di evasione fiscale per soldi tenuti nascosti nei muri di casa, presunto consumo di sostanze stupefacenti, ricatti ai vip all’epoca in cui deteneva il titolo di ‘re dei paparazzi’ e violazione dei termini stabiliti in tribunale nel corso delle udienze passate, il 47enne catanese (compirà gli anni a fine marzo, n.d.r.) continua la propria, personale odissea con la legge. Lui scrive “Adesso vi faccio vedere come si combatte l’INGIUSTIZIA. Pronto a dare la mia vita in questo paese ingiusto”.

Fabrizio Corona, una provocazione che colpisce

Parole che dividono gli utenti sul web. Se c’è chi lascia un ‘mi piace’ (al momento sono quasi 18mila, n.d.r.) non mancano anche coloro che lo contestano e lo invitano ad assumere un comportamento normale.

La tendenza di Corona a porsi in certi modi ed a scegliere sempre la via più eclatante per far parlare di sé evidentemente non piace ad alcuni. Lui però è fatto così, esagerare è tipico del personaggio. Altrimenti non avrebbe vissuto le sue ben note peripezie, che lo hanno portato anche a sperimentare com’è la vita in carcere.