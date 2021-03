Enzo Miccio ormai è una delle personalità più conosciute nel mondo della moda. Quando costa però farsi organizzare il matrimonio da lui?

Enzo Miccio è nato a San Giuseppe Vesuviano il 5 maggio 1971, ma si è trasferito a Milano per seguire la sua passione e diplomarsi all’Istituto europeo di design. Da quel momento, Miccio si dedica completamente all’organizzazione di eventi fashion e di moda, collaborando anche con grandi testate giornalistiche. A 28 anni, scopre un’altra passione e debutta del mondo dell’organizzazione dei matrimoni: a 30 anni apre a Milano la sua società di “wedding ed events planning” a Milano.

Un matrimonio organizzato da Enzo Miccio Enzo Miccio arriva per la prima volta in televisione nel 2005, con il programma su Real Time “Wedding Planners“ (che in seguito diventerà “Diario di un Wedding Planner”). Nel programma, le telecamere di Real Time lo seguono nella sua attività di wedding planner. Ad ogni modo, il successo arriva solo quando prende parte allo show “Ma come ti vesti?” (accanto alla fashion guru Carla Gozzi, che lo accompagnerà anche nella conduzione di “Shopping Night”). In questo modo Enzo Miccio diventa un personaggio conosciuto da tutta Italia. Leggi anche -> Enzo Miccio, lacrime in diretta per il messaggio del fidanzato: ecco la ‘proposta’ di matrimonio

Nonostante il suo successo in televisione, comunque, Miccio non ha abbandonato la sua passione per l’organizzazione di matrimoni. L’uomo ha creato un suo brand (che porta il suo stesso nome) che crea abiti, gioielli e scarpe da sposa ormai in vendita in tutti i migliori atelier italiani.

In tanti, quindi, si fanno la stessa domanda: quanto costerebbe oggi farsi organizzare il matrimonio da una personalità come Enzo Miccio? Al momento, per saperlo con certezza si dovrebbe chiedere a chi ha già avuto a che fare con lui. Comunque il web ha qualche idea: pare che solamente per una consulenza Miccio chieda tra i 700 ed i 2.000€. Sempre fidandosi delle indiscrezioni online, pare che per avere un matrimonio organizzato da cima a fondo dall’uomo di debba essere pronti a spendere tra i 35.000 e i 50.000€ (ma i costi potrebbero facilmente superare i 50.000€, a seconda del catering e dei fiori richiesti).