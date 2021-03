Chi è Enrico Vanzina, tra le personalità più famose del cinema e della commedia italiani. A lui ed al fratello dobbiamo tanti successi.

Enrico Vanzina, tra i personaggi italiani del cinema italiano non impegnati davanti alla cinepresa, figura sicuramente tra quelli più conosciuti. Merito delle tantissime pellicole del quale è autore come sceneggiatore assieme al compianto fratello Carlo, scomparso nel luglio del 2018. Entrambi erano figli dell’altrettanto celebre Steno, regista ed a sua volta sceneggiatore, e di Maria Teresa Nati.

E sono tra i nomi più noti della commedia all’italiana. Per quanto riguarda Enrico Vanzina, lui è nato il 26 marzo 1949 a Roma, proprio quando si diffondeva il Neorealismo al cinema, grazie soprattutto a Vittorio De Sica. Dopo la laurea in Scienze politiche alla Sapienza nel 1970, comincia a lavorare nel cinema come aiuto regista a fianco di suo padre in ‘L’uccello migratore’, con protagonista Lando Buzzanca. Ricoprirà questo ruolo in altre due pellicole per poi diventare principalmente autore di svariate sceneggiature e script. In coppia con Carlo Vanzina ha apposto la propria firma a tante serie televisive e film sia per il cinema che per la televisione ancora molto ricordati oggi. Tra i successi più eclatanti in qualità di sceneggiatore c’è ‘Febbre da Cavallo’ del 1976, con Gigi Proietti ed Enrico Montesano. Come non citare poi la lunga serie ‘Vacanze di Natale’, con anche Carlo alla regia.

Enrico Vanzina, il difficile rapporto con la cognata Elisabetta Melidoni

Per la televisione ecco invece un vero e proprio cult italiano, ‘I Ragazzi della 3/a C’, andato in onda tra il 1987 ed il 1989. Nel 2020 ha esordito alla regia con ‘Lockdown all’Italiana’ e ha svolto anche l’attività di produttore, sin dalla metà degli anni ’80. In merito alla sua vita privata, Enrico Vanzina è sposato da moltissimo tempo con Federica Burger. Della donna si sa che, nel corso dell’estate del 2015, lei venne sottoposta ad un intervento chirurgico urgente.

La causa fu da attribuire ad una occlusione intestinale e senza l’operazione, la donna avrebbe rischiato un trapianto se non anche di peggio. Sono invece alquanto noti i problemi che Enrico ha con la cognata Elisabetta Lisa Melidoni. Secondo lui, la donna avrebbe causato solo problemi al suo amato fratello Carlo. Accuse che lei reputa infondate e che ha respinto con forza.