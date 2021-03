Emily Ratajkowski annuncia che la figlia è nata con una foto mentre allatta

La modella Emily Ratajkowski ha dato alla luce la sua prima figlia con il marito Sebastian Bear-Mcclard e lo ha annunciato sui social

La splendida modella ha dato la notizia della nascita di sua figlia condividendo una foto veramente intima e poetica. La modella Emily Ratajkowski, 29 anni, ha detto che la bambina, chiamata Sylvester Apollo Bear, è nata l’8 marzo nella mattinata più surreale, bella e piena d’amore della sua vita. Emily e il marito Sebastian Bear-Mcclard, leva 1987, avevano deciso di aspettare prima di condividere la notizia.

I nuovi genitori, al settimo cielo, hanno poi coinvolto i fan sui social media per condividere con loro la gioia per la figlia, dopo aver accolto la loro nuova preziosa aggiunta alla famiglia. La coppia ha annunciato la notizia dell’arrivo della bambina nel mese di ottobre, quando Emily Ratajkowski ha mostrato il suo pancione sulla copertina del magazine Vogue, e postando un video sulla sua gravidanza.

La gravidanza di Emily Ratajkowski

Emily è diventata famosa come modella in topless grazie al controverso video musicale del cantautore statunitense Robin Thicke nel 2013. La modella è apparsa sulla copertina di Vogue mentre accarezza il suo pancione, coperto da un abito di raso arancione. Sotto il suo nome sulla copertina, c’era scritto: “Perché non voglio rivelare il sesso di mio figlio“. Nella spiegazione al titolo scelto in copertina, Emily Ratajkowski ha detto che lascerà che sia suo figlio o figlia a decidere il proprio genere. Nell’intervista rilasciata al magazine ha affermato: “Quando io e mio marito diciamo agli amici che sono incinta, la loro prima domanda dopo ‘Congratulazioni’ è quasi sempre ‘Sai cosa vuoi?’ Ci piace rispondere che non sapremo il sesso fino a quando il nostro bambino avrà 18 anni e che ci faranno sapere allora. Tutti ridono di ciò. C’è una verità nella nostra visione, però, che accenna a possibilità molto più complesse di qualsiasi dicotomia di genere legata ai genitali con cui potrebbe nascere nostro figlio. La verità che alla fine non abbiamo idea di chi, piuttosto che cosa, stia crescendo nella mia pancia“.

Emily Ratajkowski dice che non vuole imporre stereotipi di genere a suo figlio. Ad ogni modo, la modella non ha esitato a mostrare il suo pancione durante la gravidanza, spesso in pose di nudo. Recentemente ha inoltre accennato che la sua carriera di modella andrà in secondo piano una volta diventata una madre.

