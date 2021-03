Emanuela Pala, chi è la giornalista di anni 20: foto, social, carriera

By

Emanuela Pala è una delle giornaliste di Anni ’20. Il programma targato Rai 2 debutta proprio oggi. Scopriamo chi è la giornalista.

Oggi, giovedì 11 marzo, Rai 2 porta sul piccolo schermo un nuovo programma informativo. L’obiettivo è raccontare al pubblico gli eventi più eclatanti del nuovo decennio.

Una missione che sarà guidata Francesca Parisella e che vedrò in prima linea diversi giornalisti. Uno degli obiettivi sarà quello di coinvolgere il pubblico e tutti gli ospiti in studio partendo dai fatti. Tra gli inviati ci sarà anche Emanuela Pala. Scopriamo di più su di lei.

Emanuela Pala: ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei

La Pala è nata a Sassari (Sardegna) e ha 26 anni. Alle spalle ha una brillante carriera scolastica: è laureata in Lingue e Letterature Straniere e ha un Master in Civic Education. Grazie ai suoi genitori è sempre stata coinvolta in argomenti politici e già da bambina sognava di fare la giornalista. La sua vita l’ha anche portata a vivere all’estero. Vienna, Salisburgo e Londra le hanno sicuramente permesso di ampliare la sue prospettive.

Leggi anche -> Covid, a Bologna salita vertiginosa dei contagi: “Uno sfinimento collettivo”

Quella di Anni ’20 sarà una vera e propria sfida soprattutto perché la conduzione è affidata a un volto ancora poco conosciuto. Ad aumentare la difficoltà ci sarà anche lo scontro con Dritto e Rovescio e Piazzapulita.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La puntata di oggi comunque cercherà di sciogliere alcuni nodi. Si parlerà di cibo e in particolare di quello che arriva a domicilio dalle dark kitchen, cioè le cucine a basso costo. Spazio anche alla pandemia, al bilancio dei problemi dopo un anno e alle interminabili liste d’attesa per i malati non Covid.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emanuela Pala (@emapala)

Leggi anche -> Filomena Leone, chi è la giornalista: età, foto, social, carriera, vita privata

Una puntata estremamente impegnata nel sociale tanto che si parlerà anche di immigrazione e di droga. Quest’ultimo argomento verrà affrontato con una live da San Patrignano.