Elettra Lamborghini si ammala: “da twerking queen a Covid queen”

Anche le star sono umane e possono ammalarsi: è il caso della cantante Elettra Lamborghini, che dà la notizia sui social

La cantante e personaggio televisivo, leva 1994, Elettra Lamborghini ha davvero un ottimo rapporto con i suoi followers. Infatti, Elettra cerca sempre di rendere chi la segue partecipe di ciò che le accade nella vita tramite social come Instagram, Facebook, Twitter. Da quando è iniziata la pandemia per Coronavirus, la Lamborghini ha cercato di utilizzare la sua influenza mediatica per far comprendere la gravità della situazione. La cantante è sempre stata attenta a sensibilizzare sull’uso corretto delle mascherine, sul lavarsi le mani e sull’evitare assembramenti, così da proteggere se stessi e gli altri. Lei in primis ha cercato di essere un buon esempio per i suoi fan e si è sempre vantata di non aver mai contratto il virus, riuscendo sempre ad ottenere risultati negativi dai suoi tamponi. Tuttavia, oggi qualcosa è cambiato, ma Elettra Lamborghini rimane “positiva“.

Elettra Lamborghini rimane positiva nel corpo e nella mente

Ebbene sì, dopo un anno di Coronavirus anche Elettra Lamborghini viene contagiata dal Covid-19 ed è la cantante stessa ad annunciarlo ai suoi fan con un post su Instagram.

Nonostante la notizia non sia delle migliori, Elettra non perde il sorriso e inizia con una battuta irriverente: “Ciao, sono Elettra Lamborghini, non twerko da 4 giorni 7 ore e 9 minuti…e ho preso il Covid. […] Ovviamente non mi si può avvicinare nessuno…fino a poco tempo fa ero la twerking queen, ora sono la Covid queen! […] Io sono sempre stata attentissima, fin troppo…ero sempre grata a Dio per i miei test negativi e l’ho preso. So da chi l’ho preso, non devo esserne in*****ta purtroppo perché c’è poco da fare. […] Comunque ringrazio il Signore perché sto molto bene, mentre ci solo altre persone che sono finite in ospedale. […] Vorrei poter twerkare e ballare ma non lo faccio, sono solo un po’ depressa. Detto ciò, ragazzi mettete la mascherina – vi prego – perché sennò non ne usciamo più“. A ennesima dimostrazione che Elettra Lamborghini non ha perso la sua vena scherzosa, l’ultima parte del post è un video di lei che balla mentre cucina a ritmo di una canzone spagnola a tema Coronavirus.

