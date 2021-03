Coronavirus 11 marzo: oltre 25mila nuovi contagi in Italia

Emergenza Coronavirus oggi 11 marzo: oltre 25mila nuovi contagi in Italia, i dati e la situazione aggiornata, cosa sapere.

Ancora in crescita i casi di Coronavirus nel nostro Paese: oggi si tocca un picco che non si raggiungeva dal 28 novembre 2020, quando i contagi giornalieri in Italia furono 26.315, mentre si attenua leggermente la pressione su reparti Covid e di terapia intensiva, dove i numeri crescono ma in maniera meno netta rispetto a ieri.

Leggi anche –> Astrazeneca, lotto sospeso: partono le prime indagini dei pm

Partiamo subito dal dato dei contagi, che sono stati nelle ultime 24 ore 25.673 a fronte di un totale di 372.217 tamponi antigenici e molecolari. L’incidenza dei tamponi positivi sul totale di quelli effettuati è oggi al 6,9%, ancora in aumento dunque rispetto ai giorni scorsi. Lievemente in discesa il tasso di positività sui tamponi molecolari, che è al 10,7%, in diminuzione sia rispetto al dato di ieri che rispetto a quello di una settimana fa.

Leggi anche –> Adriano Galliani: ricoverato per Coronavirus l’ex ad del Milan

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Dati Coronavirus oggi 11 marzo in Italia: la situazione aggiornata

Sono poi 15mila i guariti e 373 i decessi nelle ultime 24 ore, si tratta del terzo dato più alto per numero di decessi nell’ultimo mese. Salgono così a 497.350 gli attualmente positivi e in pochi giorni torna a sfiorare il mezzo milione il numero degli attuali malati di Covid-19 nel nostro Paese. Per quanto concerne la pressione negli ospedali, sono 26.106 (+397 in 24 ore) i ricoverati nei reparti Covid, di questi in terapia intensiva ci sono 2.859 malati, 32 in più rispetto a ieri. I numeri ingressi nei reparti di terapia intensiva in 24 ore sono ancora troppi, ovvero 266 in un giorno.

La media settimanale dei nuovi ingressi in terapia intensiva è di 232 casi al giorno, mentre sempre guardando ai dati degli ultimi sette giorni abbiamo 21.414 casi in media al giorno, con un aumento inferiore rispetto ai giorni scorsi, pari al 15%. La curva del contagio sembra dunque essersi stabilizzata al rialzo. I decessi in media al giorno sono infine 316 nell’ultima settimana, in aumento del dieci per cento. Sono state superale le sei milioni di dosi vaccinali somministrate, ma di queste solo 1,8 milioni hanno ricevuto anche la seconda dose.