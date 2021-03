Le lacrime di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, gelo in studio

Oggi Barbara D’Urso si è messa a piangere durante la puntata del suo talk show, Pomeriggio 5, per quanto successo a Fabrizio Corona

La conduttrice televisiva Barbara D’Urso oggi ha dovuto annunciare che non si sarebbe seguita la scaletta preventivata a causa di un avvenimento riguardante Fabrizio Corona. A quanto pare, all’ex agente fotografico oggi hanno tolto la possibilità di scontare la pena agli arresti domiciliari e quindi la polizia è andata a prenderlo nella sua casa di Milano. Fabrizio Corona inizialmente non voleva credere a quanto gli stesse accadendo e, per protesta, si è tagliato i polsi. Dopo questo gesto, le forze dell’ordine si sono viste costrette a dove portare Corona all’ospedale Niguarda di Milano. L’ex re dei paparazzi ha ripreso tutto l’accaduto con il suo cellulare e ha condiviso quanto gli stava succedendo, compreso l’arresto, sulle storie del suo account Instagram.

Barbara D’Urso non riesce a trattenere le lacrime

I video pubblicati da Fabrizio Corona fanno subito il giro dei social media e vengono anche mostrati durante il talk show di Barbara D’Urso. Quanto fatto vedere ha davvero un che di sconvolgente e forse la cosa che più colpisce non è Corona che prova a tagliarsi le vene. La scena che più rimane impressa è la madre dell’ex agente fotografico, Gabriella, ripresa dai video mentre piange e si dispera. La conduttrice di Pomeriggio 5 appare visibilmente turbata da quei filmati e decide di commentare così l’accaduto: “Non faremo vedere il video integrale perché è troppo forte, ma nelle immagini si vede la mamma Gabriella che piange in un angolo. Io la conosco bene, sono mamma e mi si è stretto il cuore a vederla così“. Nel frattempo, la policy di Instagram ha tolto le immagini pubblicate da Corona sul suo tentativo autolesionistico di tagliarsi i polsi. Tuttavia, sono rimaste ancora sul profilo di Fabrizio i video sul suo arresto, in cui si può sentire la voce di mamma Gabriella che, angosciata e demoralizzata, non ha mai lasciato suo figlio da solo.

