By

Paura per Adriano Galliani: ricoverato per Coronavirus l’ex ad del Milan che ora ricopre lo stesso ruolo nel Monza.

Il noto dirigente sportivo Adriano Galliani, amministratore delegato dell’Associazione Calcio Monza e vicepresidente della Lega Nazionale Professionisti B, si trova ricoverato in ospedale, dopo essere risultato positivo al Coronavirus. L’ex ad del Milan di Berlusconi, oggi al Monza al fianco dell’ex premier, è positivo da due settimane.

Leggi anche –> Lutto nel mondo del calcio, morto un grande personaggio

Adriano Galliani ha 76 anni compiuti e nei giorni scorsi si era appreso del suo ricovero: padre di tre figli, Micol, Gianluca e Fabrizio, avuti dalla prima moglie, il dirigente sportivo sarebbe stato ricoverato a scopo precauzionale. Pochi giorni fa, il Monza attraverso un comunicato aveva resa pubblica la positività del suo ad.

Leggi anche –> Calcio in lutto, morto Rafael Risco: addio all’ex Nazionale di Messico 1970

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Come sta Adriano Galliani, dopo il ricovero per Coronavirus delle scorse ore

Nella nota riguardante il dirigente sportivo, che da marzo 2018 è anche senatore della Repubblica, eletto a Palazzo Madama nelle file di Forza Italia, si legge quanto segue: “A.C. Monza comunica che Adriano Galliani è risultato positivo al Covid-19, a seguito dell’ultimo tampone molecolare a cui si è sottoposto. L’Amministratore Delegato biancorosso, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore, è entrato in regime di quarantena a domicilio”.

Adesso, a due settimane da quella nota, le condizioni dell’amministratore delegato del Monza, braccio destro di Silvio Berlusconi nelle sue avventure prima al Milan dei record e successivamente con la società brianzola, si viene a conoscenza siano peggiorate. Non è ancora chiaro come sta Adriano Galliani dopo il ricovero. Si attende in queste ore un bollettino medico che faccia chiarezza sulle sue condizioni di salute. Il dirigente sportivo è attualmente legato alla brasiliana Helga Costa.