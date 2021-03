Vaccini anche in azienda: la prima Regione sarà la Lombardia

Coronavirus in Lombardia: firmato accordo, le aziende potranno fare i vaccini direttamente i propri dipendenti

Mancano i vaccini per partire con una campagna a tappeto ma, nel frattempo, il paese organizza la campagna sotto il profilo logistico. Dopo caserme, medici di base e accordi per le vaccinazioni domiciliari per i più deboli raggiunti a livello regionale, è stato trovata una nuova modalità. I vaccini si faranno anche in azienda e la prima a firmare l’accordo con la sezione locale di Confindustria è la Regione Lombardia. “Questa mattina in giunta abbiamo approvato il protocollo d’intesa tra la Regione Lombardia, Confindustria, l’Associazione nazionale dei medici del lavoro e Confapi. Lo scopo è dare la possibilità alle aziende che aderiranno di vaccinare direttamente i propri dipendenti e di vaccinarli all’interno delle proprie aziende. C’è una serie di condizioni per poter aderire”, afferma il governatore lombardo.

Vaccini in azienda, accordo in Lombardia

Inoltre, Attilio Fontana ricorda che si tratta di una ulteriore possibilità per vaccinare: “Il protocollo inizierà ad avere valore quando inizierà la vaccinazione massiva e si basa sul rispetto delle priorità del piano nazionale dei vaccini. E’ un rafforzamento della nostra capacità di vaccinare”. Il presidente di Confindustria Bonometti ha dichiarato che si può arrivare a vaccinare in azienda fino a 300 o 400mila persone nella sola Lombardia. Il numero può ancora crescere se si lasciano vaccinare anche i familiari dei dipendenti. Intanto dalla prossima settimana in Lombardia inizieranno le vaccinazioni dei pazienti fragili degli ospedali.

In tal senso è intervenuto il direttore generale del Welfare di Regione Lombardia Giovanni Pavesi. “A loro destineremo specificamente Pfizer, che al momento è l’unico vaccino adatto a questa categoria di persone, che dalla nostra stima riguarda dalle 350 a 400mila lombardi – ha dichiarato il dirigente -. Abbiamo deciso di vaccinarle all’interno delle strutture ospedaliere affidandoci ai reparti dove sono in carico per una questione di sicurezza e di protezione”.

