Uomini e Donne, anticipazioni 10 marzo 2021. Al Trono Classico Massimiliano Mollicone scoppia a piangere davanti a tutti, ecco cosa è successo.

Dopo che Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua si sono detti addio, oggi a Uomini e Donne si parlerà di nuovo del Trono Classico. Primo protagonista sarà Massimiliano Mollicone, il nuovo tronista che oggi dominerà la puntata del dating show più famoso d’Italia. Alcune delle sue scelte faranno discutere non solo Maria De Filippi, ma anche tutto il pubblico a casa.

Uomini e Donne: Massimiliano piange davanti a tutti, anticipazioni puntata 10 marzo 2021

Secondo le anticipazioni, oggi la prima a prendere la parola sarà Vanessa. La corteggiatrice non è stata scelta per l’esterna di questa settimana da Massimiliano, e a lui vorrà chiedere spiegazioni. Pare che Massimiliano racconterà di “averla voluta mettere un po’ alla prova per valutare se la lontananza le avrebbe permesso di sentire la sua mancanza”. L’infantile decisione pare che abbia raggiunto il suo scopo, e Vanessa ammetterà di aver pensato molto a Massimiliano in questi giorni.

Oggi per Massimiliano Mollicone arriveranno cinque nuove corteggiatrici. A tutti verrà mostrata l’esterna con Costanza, durante la quale il tronista ammetterà che la ragazza fisicamente non incarna il suo “ideale di donna”. Pare però che i due si siano trovati molto a livello mentale, e durante l’uscita Massimiliano ha confessato alla ragazza il passato doloroso vissuto a causa di una grave malattia della sorella. La confessione commuoverà lo studio e mostrerà le fragilità del ragazzo, che nel frattempo chiederà agli autori di Uomini e Donne di tagliare lo sfogo in fase di montaggio.