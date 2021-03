Nuova truffa sms, rubano 19mila euro a una donna: come difendersi

Nuova truffa sms. Una donna è stata derubata di ben 19mila euro. Ecco cosa sapere e come difendersi dai cybercriminali.

La sfortunata protagonista, nonché vittima della truffa è stata una signora della Valtellina. La donna era totalmente inconsapevole di ciò che stava accadendo ed è caduta nel tranello dei truffatori.

Ben 19mila euro in meno sul conto. Tutto causato da un’altra truffa informatica che sta ingannando diverse persone. Scopriamo di più su di essa e come difendersi.

Nuova truffa sms: ecco tutto quello che c’è da sapere

La vittima non si era accorta che a contattarla non era la banca ma un truffatore. Questi malfattori riescono infatti a clonare abusivamente il sito delle banche così da far sembrare la richiesta del messaggio veritiera e degna di fiducia. Queste truffe sono chiamate “smishing“: un nome che fonde le parole “sms” e “phishing”. Sono atti volti a sottrarre informazioni e credenziali personali agli utenti tramite sms.

La donna, alla vista di una richiesta da parte della sua banca, non ci ha pensato due volte e ha seguito il link incluso nel messaggio. Mentre stava aggiornando alcune informazioni ha erroneamente fornito anche le sue credenziali. E’ proprio grazie a queste che i truffatori sono stati in grado di sottrarle 19mila euro. Se la polizia postale non fosse intervenuta tempestivamente la vittima avrebbe perso altri 9mila euro.

La Questura di Sondrio ha invitato tutti i cittadini a prestare la massima attenzione e ricorda una cosa importante. Nessuna banca chiederebbe mai ai clienti di effettuare operazioni delicate tramite sms o email.

Per difendersi, la soluzione più efficace è chiamare direttamene la banca. Per coloro che invece sono più pratici con la tecnologia si possono cercare tutti quei dettagli che dimostrano la falsità del sito o dell’identità del mittente. Altrettanto importante è non aprire link, inserire dati personali, scaricare file allegati o contenuti in siti esterni.