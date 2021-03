Tommaso Zorzi spiazza tutti: “Dovevo perdere la testa per Alex Di Giorgio”

Il vincitore del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi ha sorpreso tutti con alcune inedite rivelazioni. Scopriamo che cosa ha detto.

Tommaso Zorzi ha parlato a ruota libera durante un’intervista concessa al settimanale Chi, rivelando il nome di un concorrente che avrebbe dovuto entrare a far parte della Casa del Grande Fratello Vip. La rivelazione ha lasciato tutti a bocca aperta, e lo stesso Tommaso è rimasto un po’ sgomento nel momento in cui ha appreso la notizia. Più volte il vincitore del reality ha chiesto ad Alfonso Signorini di fare entrare un concorrente gay, in modo da avere qualcuno con cui legare durante la permanenza all’interno della Casa più spiata d’Italia e il conduttore sembrerebbe aver preso in considerazione la sua richiesta.

Alfonso Signorini sembrerebbe aver provato ad accogliere la richiesta di Zorzi. Infatti il conduttore ha più volte affermato che nella Casa sarebbe entrato come concorrente uno sportivo. Ma di chi si tratta? L’uomo in questione è niente meno che Alex Di Giorgio, un nuotatore italiano famoso per aver partecipato alle Olimpiadi nel 2012. L’uomo è stato al centro di alcuni gossip durante gli anni passati per essere stato vittima di stalking a causa di un ex concorrente della celebre trasmissione Uomini e Donne.

“Finalmente ho scoperto chi avrebbe dovuto essere il mio ingresso nella Casa per il quale avrei dovuto perdere la testa, Alex Di Giorgio.” ha dichiarato il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Al momento Tommaso è single ed ha lanciato una sottile frecciatina ai ‘presunti fidanzati’ che si sono presentati nei salotti televisivi per parlare di una relazione, a sua detta mai avuta, con lui. Il ragazzo è adesso in cerca di un po’ di tranquillità, per riprendersi dalla lunga esperienza al GFV. Sono tutti però curiosi di scoprire che cosa ci riserverà in futuro il vincitore del reality.

Tommaso Zorzi rifiuta il ruolo da opinionista all’Isola Dei Famosi

Il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi, ha rivelato durante un’intervista di aver rifiutato il ruolo di opinionista per l’Isola Dei Famosi. Il programma andrà in onda a partire dal 15 Marzo 2021, ma l’influencer ha preferito declinare l’invito, spiegando di avere bisogno di un po’ di tempo per riprendersi dai sei mesi trascorsi all’interno della Casa. “Non sarei stato me stesso e forse avrei dato meno al programma di Ilary Blasi”.