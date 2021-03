Test sulla personalità, la prima lettera che vedi rivela chi sei

Questo test visivo permette di capire i tratti salienti della vostra personalità, siete pronti a mettervi in gioco?

Le scelte che compiamo nel corso della nostra vita sono ciò che ci caratterizzano come persona all’interno di una società. Le scelte compiute da giovani ci permettono di intraprendere un percorso di studio o lavorativo che ci accompagnerà per un periodo di tempo o per il resto della nostra vita. Sempre le nostre decisioni ci permetteranno di strutturare una famiglia con una persona che riteniamo adatta a condividere il nostro universo, oppure di vivere un’esistenza interamente votata alla scoperta del mondo e del nostro io.

Cos’è che ci porta a prendere una decisione piuttosto che un’altra? Cosa ci fa scegliere di cambiare radicalmente vita o cosa ci ancora ad uno stile maggiormente sereno e pacato? Per ognuno di noi la risposta è differente poiché legata al contesto familiare a quello sociale e a quello lavorativo. A volte le decisioni non le prendiamo perché convinti a fare una scelta, ma perché costretti da fattori esterni. La realtà in cui viviamo, infatti, ci pone di fronte dei bivi e sta a noi capire cos’è meglio per il nostro equilibrio interiore ed il nostro sostentamento.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Test sulla personalità: la lettera che scegliete indica chi siete

Sebbene nella vita subentrino queste ed altre variabili che possono condizionare una scelta, in linea di massima crescendo sviluppiamo una sorta di codice morale e di comportamento che ci identifica. Il testo odierno ha lo scopo di portarlo alla luce semplicemente attraverso una lettera. La prima lettera che vedete nell’immagine rappresenta la vostra personalità.

La lettera A

Se avete visto questa lettera, significa che siete delle persone dal carattere forte. Amate la verità e la lealtà, motivo per cui tendete ad allontanare chiunque vi menta o vi tradisca. Nonostante sappiate di piacere, cercate continue conferme.

La lettera O

Questa lettera indica una persona molto realista, che preferisce guardare ai fatti concreti invece che sognare sviluppi possibili. La vostra capacità di analisi e ragionamento vi permette di risolvere anche le situazioni più complicate e questo vi ha fatto guadagnare la stima di chi hai intorno. Nonostante siate persone che non si tirano indietro davanti alle difficoltà, temete il futuro e preferite avere tutto sotto controllo.

La lettera R

Siete persone estremamente scrupolose, curate tutto nel minimo dettaglio perché non vi piace che qualcuno vi trovi impreparati. Amate la vita e la vitalità, ma avete paura di non sapervi adattare ai cambiamenti, specie se drastici. Amanti del lavoro, siete avanti a tutti sempre e questo vi fa guadagnare la stima di colleghi. Fareste qualsiasi cosa per i vostri amici.

Leggi anche ->Test personalità, cosa vedi: sei un uomo forte o generoso?

La lettera S

Siete persone estremamente riflessive e tendenzialmente amanti della solitudine. Derogate al vostro piacere di tranquillità solo nel caso in cui vi troviate in compagnia di persone degne di nota. Non amate i litigi e quando si presentano preferite allontanarvi piuttosto che risolverli. Il vostro amore per la tranquillità viene spesso scambiato per debolezza, ma è al contrario il vostro punto di forza.

La lettera T

Siete persone amanti della disciplina e con un grande carisma. La vostra capacità di influenzare gli altri e di prendere decisioni complicate vi rende degli ottimi leader. Avete a cuore la famiglia e cercate in ogni modo di tenerla unita. Il vostro approccio alle decisioni, sempre frutto di un’attenta riflessione, vi rende agli occhi degli altri molto intelligenti. Siete creativi e capaci di trovare idee sempre nuove e facilmente realizzabili.

Leggi anche ->Test personalità, cane o viso: cosa vedi per primo?

La lettera E

Siete persone creative e sognatrici. Vi piace sognare ad occhi aperti e questo vi permette di realizzare progetti che per altri non sarebbero nemmeno immaginabili. Siete amanti della vita, preferite che sia sempre colorata, chiassosa e movimentata. Fosse per voi sareste sempre in viaggio a conoscere nuove culture ad ammirare l’arte ed i paesaggi che caratterizzano quella parte del mondo.