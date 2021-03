Stasera in tv su Real Time: Matrimonio a prima vista Italia, ecco le coppie

Questa sera su Real Time inizierà la terza stagione di “Matrimonio a prima vista”: ecco le tre coppie di questa edizione!

Il format ha avuto un successo pazzesco: in “Matrimonio a prima vista”, un gruppo di persone single in cerca del vero amore vengono accoppiate da un team di esperti. I due, però, si incontrano solo all’altare: dopo le nozze impareranno a conoscersi (e nel mentre conoscere sé stessi) per poi decidere nell’ultima puntata se rimanere sposati. La scorsa edizione aveva sconvolto il pubblico: delle tre coppie solo una sembrava essere perfetta (ed è comunque scoppiata verso gli ultimi episodi).

Imparare a convivere

Dopo il successo delle precedenti edizioni, questa sera torna su Real Time “Matrimonio a Prima Vista Italia 2021 – terza stagione”. Questa avrà le solite 8 puntate canoniche, anche se è molto probabile che a queste si aggiungeranno anche delle puntate extra (come è già successo per le due edizioni precedenti). Dopo la conclusione della terza stagione, infatti, è possibile che Real Time mandi in onda il format “Matrimonio a prima vista – sei mesi dopo”, dove il programma torna ad indagare sulla vita delle coppie per scoprire se i matrimoni hanno retto lontani dalle telecamere.

Questa sera il primo episodio sarà dedicato, come al solito, alla creazione delle coppie. Dopo la selezione, infatti, il team di esperti dovrà comunicare ai partecipanti chi è stato scelto per loro.

Ecco le coppie di questa edizione: