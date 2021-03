Stasera in tv, I Mercenari 3: trama, cast e tante curiosità

Stasera in tv. Una prima serata adrenalinica con “I Mercenari 3”. Ecco qualche anticipazione sulla trama e tante altre curiosità.

La serata di oggi, mercoledì 10 marzo, si prospetta all’insegna dell’adrenalina. Un cast d’eccezione terrà il pubblico con il fiato sospeso fino alla fine. Sicuramente un prima serata che non è per deboli di cuore.

Casa Mediaset regala tante emozioni anche questa sera. “I Mercenari 3” andrà in onda alle 21:20 su Italia 1. Scopriamo qualche dettaglio sulla trama e sul suo cast stellare.

Stasera in tv, I Mercenari 3: ecco tutto quello che c’è da sapere sul film

Gli amanti dei film d’azione degli anni ’90 potranno ritrovare i loro beniamini in questa produzione. L’episodio conclusivo della saga non delude gli amanti di emozioni forti ma continua a regalare sorprese. Una serie iniziata nel 2010 ma che ha sempre stupito i fan. In questo terzo capitolo i saranno delle new entry ma non mancheranno le sparatorie e le scazzottate.

La trama vedrà impegnati gli “Expendables” in uno scontro accesso con Conrad Stonebanks. Quest’ultimo è un ex membro e co fondatore del gruppo che però ha deciso di dedicarsi al traffico d’armi mondiale. Barney, Christmas e gli altri componenti non hanno intenzione di mettersi da parte e far prevalere nuovi mercenari. Davanti a loro li attende uno scontro all’ultimo sangue: un connubio tra scazzottate vecchio stile e armi altamente tecnologiche.

In questa serie ci sono attori d’eccezione e colonne portanti dei film d’azione anni ’80 e ’90. A Sylvester Stallone, Jason Statham, Arnold Schwarzenegger, Jet Li, Dolph Lundgren e Terry Crews sono stati aggiunti anche Mel Gibson, Harrison Ford, Wesley Snipes e Antonio Banderas. Un cast davvero stellare che non delude le aspettative del pubblico.

Le curiosità maggiori riguardano i compensi chiesti dalle star. Inizialmente avrebbe dovuto partecipare anche Bruce Willis, ma l’attore aveva chiesto ben un milione al giorno. Sylvester Stallone ha deciso di chiamare Harrison Ford al suo posto. Un altro grande attore ha invece semplicemente declinato l’invito. Si tratta di Jackie Chan che avrebbe gradito un ruolo più importante.

Molti forse non sanno che Jason Statham è quasi annegato durante le riprese della scena dell’autocarro. Altra curiosità divertente è che Terry Crews ha chiesto a Stallone di non uccidere il suo personaggio quando ancora stata scrivendo la sceneggiatura.