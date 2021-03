Le spiagge più belle d’Italia 2021: mete dove andare in vacanza la prossima estate.

In attesa della prossima estate e soprattutto della fine della fase critica della pandemia, scopriamo le spiagge più belle d’Italia dove andare in vacanza, se la situazione ce lo permetterà. Anche spostandosi di poco da casa, tuttavia, l’Italia con i suoi circa 8mila chilometri di costa offre una varietà incredibile di spiagge meravigliose.

Alcune zone sono ricchissime di spiagge stupende, paradisiache, ognuna con le sue caratteristiche particolari. In altre regioni le spiagge sono meno spettacolari ma comunque belle, accoglienti e con tanti servizi dedicati. Insomma per gli amanti del mare e della tintarella c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Non c’è bisogno di andare troppo lontano, le spiagge più belle d’Italia sono alla nostra portata. Con un viaggio di breve durata in macchina o in aereo, quando si potrà, potremo raggiungere autentici paradisi, anche nascosti e poco frequentati, dove fuggire dal resto del mondo e abbandonarsi al relax e alla bellezza della natura.

Le spiagge più belle d’Italia 2021: le mete per la prossima estate

Quest’anno la classifica delle spiagge più belle dell’anno di Tripadvisor, la Traveller’s Choice, propone le 25 spiagge più belle del mondo e d’Europa, mentre mancano quelle dei singoli Paesi. Vi proponiamo noi una selezione di spiagge più belle d’Italia, in base alle nostre preferenze e alle classifiche degli anni passati. Un elenco di meraviglie, tutte sullo stesso livello, e di consigli di viaggio per la prossima estate. Ecco dove andare in vacanza, nelle spiagge più belle d’Italia 2021.

Punta Prosciutto, Porto Cesareo (LE). Puglia

La spiaggia di Punta Prosciutto si trova in Puglia, nel Salento ionico. Nel tempo è diventata popolarissima e quando gli inglesi l’hanno scoperta se ne sono follemente innamorati. Qui trovate una sabbia bianchissima, soffice come il talco, con dune ricoperte di arbusti mediterranei che proteggono l’arenile e lo cingono in una baia. L’acqua del mare è splendente e cristallina, con tante sfumature di turchese e azzurro, dal fondale molto basso. Un vero e proprio paradiso dove dimenticare tutto. Pur frequentata in estate la spiaggia è molto lunga, con pochi stabilimenti, e dunque lascia ampi spazi per il relax.

Spiaggia dei Conigli, Isola di Lampedusa (AG). Sicilia

Premiata come migliore spiaggia d’Europa e ottava al mondo nelle classifiche 2021 di Tripavisor, tra le spiagge più belle d’Italia non possiamo non citare la splendida e unica Spiaggia dei Conigli. Meraviglia dell’isola di Lampedusa, questa spiaggia sorge lungo la costa meridionale dell’isola e prende il nome dall’isolotto roccioso che emerge dal mare proprio davanti all’arenile. La spiaggia si affaccia su una baia sabbia bianchissima, cinta dalle rocce della costa. È bagnata da un mare color turchese acceso, azzurro e blu, con fondale basso. La piccola isola dei Conigli si può raggiungere a piedi, in acqua.

Cala Goloritzé, Baunei (NU). Sardegna

Un’altra spiaggia spettacolare e unica per la conformazione del suo paesaggio. La splendida Cala Goloritzé si trova in Sardegna, nel Golfo di Orosei, ricco di spiagge e calette bellissime. Anche Cala Goloritzé si affaccia su una caletta, chiusa da rocce aspre e raggiungibile via mare o percorrendo un impegnativo sentiero a piedi. Questa spiaggia si è formata solo nel 1962, a seguito di una frana che ha aperto un varco tra le rocce verso il mare. È famosa per il curioso pinnacolo di roccia la torre Aguglia, alta 143 metri, che la sovrasta e le dà un aspetto molto particolare. Intorno spuntano altre formazioni rocciose a punta più piccole, ricoperte da rigogliosa vegetazione mediterranea.. La spiaggia è formata da sabbia bianca e piccoli ciottoli, bagnata da un mare limpidissimo, con sfumature di colore che vanno dal turchese allo smeraldo. Un altro elemento che connota Cala Goloritzé è un arco naturale adiacente alla spiaggia. Il sentiero tra le rocce per raggiungere Cala Goloritzé richiede circa un’ora e mezzo di cammino in discesa, con un dislivello di circa 470 metri, adatto soprattutto agli esperti di trekking.

Spiaggia di Cala Rossa. Isola di Favignana, Isole Egadi (TP). Sicilia

Ancora in Sicilia, in un altro piccolo arcipelago al largo dell’isola principale, troviamo una spiaggia da sogno. È Cala Rossa, sull’Isola di Favignana, nelle Isole Egadi, all’estremità occidentale della Sicilia. Già premiata più volte in passato tra le spiagge più belle d’Europa e d’Italia, Cala Rossa è formata da una baia rocciosa nell’estremità nord-orientale di Favignana. La spiaggia è formata da un piccolo fazzoletto di spiaggia bianca che si affaccia da una terrazza rocciosa sull’acqua. L’acqua del mare è cristallina, con colori che vanno dal turchese al azzurro intenso e al blu scuro. La baia regala un paesaggio da togliere il fiato.

Spiaggia delle Due Sorelle, Sirolo (AN). Riviera del Conero. Marche

L’incantevole spiaggia delle Due Sorelle sorge lungo la Riviera del Conero, nelle Marche, poco più a sud di Ancona. La spiaggia prende il nome dai due faraglioni che sorgono dal mare a ridosso della costa adriatica. È formata da ghiaia e sassolini bianchissimi, a ridosso della falesia del Conero ricoperta dalla macchia mediterranea, ed è bagnata da un mare limpido e blu intenso. La spiaggia si torva nel comune di Sirolo, un pittoresco borgo a picco sul mare dal Monte Conero. Da qualche anno è diventata una delle mete top delle vacanze estive in Italia, molto apprezzata anche dagli stranieri. La spiaggia delle Due Sorelle è raggiungibile solo via mare, con i traghetti che partono dalla vicina Numana, oppure in canoa o kayak.

Spiaggia di Sansone, Portoferraio, Isola d’Elba (LI). Toscana



Anche questa spiaggia dell’Isola d’Elba è inserita nella classifica delle più belle d’Europa 2021 di Tripadvisor . La spiaggia di Sansone, si trova poco più a nord del centro abitato di Portoferraio, lungo la costa settentrionale dell’isola. Da sempre è una delle più belle dell’Elba e come la spiaggia della Due Sorelle al Conero sorge sotto la falesia che si getta nel mare e anch’essa formata da piccoli ciottoli di ghiaia bianca. Questa spiaggia, tuttavia, è più lunga, affacciata su un’ampia baia. L’acqua del mare è di una limpidezza straordinaria, nella sua palette di colori dall’azzurro allo smeraldo. Per raggiungere la spiaggia di Sansone si deve percorrere un sentiero a piedi che parte dalla vicina spiaggia della Sorgente.